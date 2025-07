Nuove disposizioni dell'Asp di Trapani su polizia mortuaria e trasporto salme

03/07/2025 19:20:00

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha introdotto nuove disposizioni operative in materia di polizia mortuaria e necroscopica, con l’obiettivo di rendere più snelle ed efficienti le procedure legate alla gestione delle salme, specialmente nei casi di trasporto fuori comune o fuori regione. Le novità si inseriscono nell’ambito di un aggiornamento normativo che recepisce la legge regionale n. 4/2020 e il relativo decreto attuativo n. 212/2022.

Il provvedimento, deliberato dal direttore generale facente funzioni dell’ASP, Danilo Palazzolo, nasce da un’intesa tra il Dipartimento di Prevenzione, diretto da Francesco Di Gregorio, e l’unità operativa di Medicina Legale guidata da Antonino Passavanti. Le modifiche mirano a supportare le famiglie in un momento particolarmente delicato, facilitando l’iter burocratico post-mortem.

Trasporto della salma per l’osservazione

Nel caso in cui il decesso avvenga in un’abitazione non idonea alla conservazione della salma, o qualora vi sia esplicita richiesta da parte dei familiari o conviventi, è previsto il trasporto della salma – a cassa aperta e prima della visita necroscopica – presso l’obitorio o il servizio mortuario di strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate.

A rilasciare l’autorizzazione al trasporto sono i medici curanti, quelli convenzionati o i necroscopi ospedalieri. I medici territoriali non intervengono prima della visita necroscopica, fatta eccezione per situazioni straordinarie, come l’ispezione giudiziaria del cadavere.

Trasporto del cadavere post-visita necroscopica

Dopo l’accertamento della morte mediante visita necroscopica, in caso di decesso presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, i congiunti possono richiedere il trasferimento del cadavere presso una struttura del commiato. In questo caso, la certificazione necessaria è rilasciata dai medici curanti – dipendenti o convenzionati – intervenuti al momento del decesso.

Nulla osta per il trasporto fuori Comune

Il nulla osta per il trasporto della salma fuori dal Comune di decesso rientra tra le competenze del Dipartimento di Prevenzione. Per velocizzare la procedura ed evitare ulteriori oneri organizzativi, l’ASP di Trapani raccomanda che sia lo stesso medico legale che effettua la visita necroscopica a rilasciare anche il nulla osta al trasporto, ove possibile. Nei casi di trasporto fuori Regione o decesso causato da malattie infettive e diffusive, la certificazione resta di competenza esclusiva dei medici del Dipartimento di Prevenzione.

Per quanto riguarda la puntura antiputrefattiva, il servizio è garantito dal Dipartimento di Prevenzione ed è riservato principalmente ai casi di trasferimento della salma all’estero o su specifica prescrizione del medico necroscopo. Si utilizza un prodotto alternativo non cancerogeno. Infine, per il rilascio del parere necessario alla cremazione, potranno intervenire sia i medici del Dipartimento di Prevenzione sia quelli della Medicina Legale. Con queste nuove disposizioni, l’ASP Trapani conferma l’impegno nel migliorare l’efficienza dei servizi e nel garantire un accompagnamento più umano e dignitoso ai cittadini anche nel momento del lutto.