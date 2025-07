Pantelleria, caos nei collegamenti aerei. Il Ministero scrive alla DAT

03/07/2025 12:12:00

Disagi, proteste e polemiche. È questo il bilancio dell’ultimo fine settimana a Pantelleria, dove centinaia di passeggeri diretti o in partenza dall’isola hanno subito pesanti ritardi e cancellazioni nei collegamenti aerei. Una situazione critica, acuita dalle condizioni meteo avverse, che ha spinto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a intervenire direttamente.

Il Mit, su indicazione del ministro Matteo Salvini, ha inviato una nota ufficiale alla compagnia Danish Air Transport (DAT), che gestisce i voli in regime di continuità territoriale da e per l’isola. Al vettore è stata richiesta una relazione dettagliata su quanto accaduto e soprattutto sulle misure che intende adottare per evitare che situazioni simili si ripetano, in un periodo cruciale come quello estivo.

Ma al centro della polemica finisce anche l’amministrazione comunale. Il circolo del Partito Democratico di Pantelleria, in una nota, ha criticato duramente la gestione locale dell’emergenza: “Se è vero che contro il maltempo nulla si poteva fare, è altrettanto vero che le scuse dell’amministrazione non bastano. Si è dimostrata incapace di affrontare la situazione, lasciando soli i passeggeri e utilizzando in modo insufficiente la Protezione Civile, che rappresenta invece una risorsa fondamentale per l’isola”.

Nel mirino del Pd anche l’assessore ai Trasporti: “Mentre i viaggiatori erano bloccati, invece di cercare soluzioni concrete era impegnato a commentare i disagi sui social. Serve un approccio più responsabile”. Il circolo democratico appoggia inoltre la richiesta avanzata in consiglio comunale dall’opposizione per inserire la questione dei trasporti all’ordine del giorno e affrontarla in modo strutturale.

Dubbie, infine, anche le modalità di intervento del Ministero. “Non comprendiamo il senso della nota del ministro Salvini – scrive il Pd – che sembra voler scaricare tutta la responsabilità sulla compagnia aerea. DAT ha certamente delle responsabilità, ma non può essere l’unico capro espiatorio. Il tema dei trasporti da e per Pantelleria merita una riflessione seria, condivisa e soprattutto efficace”.