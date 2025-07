Castelvetrano: da giorni manca l'acqua a Triscina. Ripartiti i lavori al pronto soccorso

04/07/2025 07:28:00

Da diversi giorni i residenti di Triscina stanno facendo i conti con la mancanza di erogazione idrica, una situazione che ha generato non pochi disagi, soprattutto in piena stagione estiva. Numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione da parte di cittadini esasperati.

Il Comune di Castelvetrano è al lavoro per risolvere il problema: i tecnici comunali sono impegnati sul territorio per individuare e riparare i guasti che stanno causando l’interruzione del servizio. I lavori dovrebbero concludersi entro pochi giorni, riportando la situazione alla normalità.

Nel frattempo, il sindaco ha ottenuto da Siciliacque - come riporta CNews - un incremento della portata idrica destinata alla zona, con effetti che dovrebbero diventare evidenti già nei prossimi giorni. È inoltre in corso un dialogo tra l’amministrazione comunale, rappresentata dall’architetto Enzo Caime, e il Comune di Trapani, al fine di valutare l’eventuale utilizzo dei pozzi di Bresciana per fronteggiare l’emergenza.

*****

Ripartono i lavori al Pronto Soccorso: consegna prevista a settembre - Sono stati finalmente riavviati i lavori al Pronto Soccorso dell’Ospedale "Vittorio Emanuele II" di Castelvetrano, rimasti bloccati per lungo tempo a causa di una serie di contenziosi burocratici tra l’Asp e la ditta appaltatrice.

Ad eseguire gli interventi è ora una nuova ditta di Sciacca, che ha ripreso in questi giorni le operazioni necessarie per completare la zona del triage e la cosiddetta “camera calda”, strutture fondamentali per il corretto funzionamento del servizio di emergenza.

Secondo quanto riferito, la consegna dei lavori è prevista per il mese di settembre. Una notizia accolta con favore dalla cittadinanza, che da tempo attendeva un segnale concreto sulla ripresa dei lavori, fondamentali per migliorare l'efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria sul territorio.