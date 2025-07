Fondazione Teatro Massimo, Schifani sceglie l’ex magistrato Annamaria Palma nel Consiglio di indirizzo

04/07/2025 00:00:00

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha designato l’ex magistrato Annamaria Palma Guarnier nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. Palma Guarnier, nella sua lunga carriera professionale, ha prestato servizio a Palermo ricoprendo i ruoli di procuratore generale facente funzioni, avvocato generale, sostituto procuratore generale e procuratore aggiunto.

È stata anche reggente a Roma del dipartimento per la Giustizia minorile e vice capo del dipartimento Affari giustizia del ministero. In precedenza, ha svolto a Caltanissetta il ruolo di sostituto della Dda, istruendo i processi per gli omicidi dei giudici Rocco Chinnici, Paolo Borsellino, Rosario Livatino e per la strage di Pizzolungo.

*****

Fondi FESR 2021-27: avviato tavolo con parti sociali - L’assessorato regionale alle Attività Produttive ha riunito oggi un tavolo partenariale con rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria e sindacati per avviare un percorso condiviso sulle nuove azioni programmatiche del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027. In totale, sono disponibili 420 milioni di euro destinati a sostenere la crescita e la competitività delle PMI siciliane.

L’assessore Edy Tamajo ha sottolineato l’importanza di definire strumenti concreti e aderenti alle esigenze del territorio, puntando a rafforzare innovazione, accesso al credito e investimenti, in un’ottica di sviluppo digitale e sostenibile.

Le quattro azioni programmatiche previste dal FESR sono: Sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali, deep tech e biotecnologie (315 milioni di euro); Strumenti finanziari innovativi per le PMI (21 milioni); Promozione territoriale di nuovi investimenti e imprenditorialità (80 milioni); Digitalizzazione del ciclo dei rifiuti (4 milioni).

Il tavolo rappresenta un momento chiave per garantire un impatto concreto delle risorse, con il contributo congiunto di istituzioni e parti sociali, per favorire una Sicilia più competitiva a livello nazionale ed europeo.

******

Saldi, in Sicilia dal 5 luglio al 15 settembre - A partire da sabato 5 luglio nei negozi della Sicilia si potrà dare il via ai saldi estivi. Lo stabilisce un decreto dell'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. La chiusura delle vendite di fine stagione è prevista il prossimo 15 settembre 2025.

«Anche quest'anno, in linea con la maggior parte delle regioni italiane, diamo la possibilità agli esercenti di avviare puntualmente i saldi - dice l'assessore Edy Tamajo -. Un'opportunità per il rilancio del settore: per le famiglie di risparmiare sugli acquisti e per i negozi di incrementare gli incassi e svuotare i magazzini. Il mio assessorato monitora l’andamento delle vendite e continua a promuovere iniziative per sostenere il commercio. Raccomandiamo sempre ai consumatori di fare attenzione alla qualità dei prodotti acquistati e ai commercianti di attenersi alle regole di trasparenza nella vendita e nella formulazione dei prezzi».