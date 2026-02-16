Sezioni
Istituzioni

Dalla Regione
16/02/2026 04:00:00

Ciclone Harry e frana Niscemi: Consulta degli Ingegneri propone una Long List di esperti

La Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia ha avanzato al presidente Renato Schifani la proposta di supportare la Struttura commissariale della Regione Siciliana impegnata a fronteggiare i danni del Ciclone Harry e della frana di Niscemi. L’obiettivo è garantire un contributo tecnico-professionale immediato, attivando le migliori competenze disponibili.

«L’urgenza imposta dai gravi eventi che hanno interessato la Sicilia ci pone di fronte alla vulnerabilità del territorio – spiega Fabio Corvo, presidente della Consulta Regionale –. Proponiamo di mutuare l’esperienza della Long List di ingegneri prevista dal Protocollo di intesa con l’assessorato alle Attività Produttive, per dotare la Struttura commissariale di un elenco di esperti qualificati e intervenire tempestivamente».

La selezione mirata di professionisti consentirebbe di attuare azioni coordinate e ridurre i tempi procedimentali, con interventi progettuali più sicuri e tempestivi in un contesto ad alta complessità idrogeologica.

                                                                                                                      

Dal 17 febbraio attiva la piattaforma per richiedere i ristori

Sarà operativa da martedì 17 febbraio la piattaforma della Regione Siciliana per presentare le istanze e accedere ai contributi straordinari destinati sia ai gestori di stabilimenti balneari colpiti dal Ciclone Harry sia alle aziende danneggiate dalla frana di Niscemi.

L’avviso, gestito dal dipartimento delle Attività Produttive e dall’Irfis, prevede un contributo fino a 20 mila euro, richiedibile tramite autocertificazione secondo il modello C1 predisposto dall’amministrazione.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 del 17 febbraio fino alle ore 12 del 27 febbraio, e la piattaforma utilizza la stessa modulistica della Protezione Civile nazionale, così da semplificare l’accesso anche a eventuali nuovi fondi statali, senza presentare ulteriori documenti. Sarà possibile cumulare contributi da più enti entro il limite massimo del danno dichiarato.

 

                                                                                                                      

Regione integra bando ristori

Il presidente Renato Schifani ha disposto l’integrazione dell’avviso regionale per i ristori, includendo le aziende operanti a Niscemi, colpite dalla frana. Il Comune nisseno, guidato dal sindaco Massimo Conti, ha censito oltre quaranta realtà produttive danneggiate.

«Garantiamo anche alle imprese di Niscemi l’accesso al bando, velocizzando le procedure e semplificando le richieste», sottolinea Schifani.

Mercoledì 18 febbraio, il direttore generale di Irfis, Giulio Guagliano, e alcuni funzionari saranno presenti a Niscemi per supportare le aziende nella finalizzazione delle domande e nel caricamento sulla piattaforma, fino a un massimo di 20 mila euro per beneficiario.









