Trapani, la mitica VB del 1975 torna al Fardella per i 50 anni dalla maturità

04/07/2025 18:15:00

Si sono ritrovate dopo mezzo secolo nell’atrio del Liceo Scientifico “Vincenzo Fardella” di Trapani, le ex alunne della mitica VB dell’anno scolastico 1974/75 per celebrare insieme i 50 anni dalla maturità scientifica. Una giornata che ha visto intrecciarsi commozione, ricordi e abbracci infiniti, tra risate e qualche lacrima di nostalgia per gli anni trascorsi tra i banchi.

Il gruppo di donne, oggi professioniste, madri e nonne, ha voluto rendere omaggio a quell’esperienza che le ha legate per la vita, tornando proprio nel luogo che per cinque anni è stato teatro di amicizie, studi e sogni. La visita all’atrio del liceo ha fatto riaffiorare immagini vivide di interrogazioni, ricreazioni e gite scolastiche, mentre le foto in bianco e nero della maturità del ‘75 hanno scatenato racconti e aneddoti, condivisi con la stessa vivacità di allora.

Ad organizzare la rimpatriata Caterina Giugno e Rosalba Anello. Un appuntamento che per molte era atteso da tempo, e che si è concluso con la promessa di rivedersi ancora, perché 50 anni non bastano a spegnere il legame di una classe che si definisce “mitica” non solo per il tempo trascorso, ma per la forza con cui continua a ritrovarsi.