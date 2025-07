 Marsala, il PRC denuncia: “L'Estate è arrivata e anche l'abusivismo a San Teodoro”

04/07/2025 21:30:00

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento dei bagnanti sulle coste marsalesi, il Partito della Rifondazione Comunista – Circolo “Enrico Berlinguer” lancia un allarme chiaro e preoccupato: insieme al turismo torna anche l’abusivismo, in particolare nella spiaggetta di San Teodoro, area inserita all’interno di una riserva naturale.

«È un bene che l’estate sia arrivata – dichiara Davide Pastore, segretario del PRC di Marsala – gli operatori possono riprendere le attività e tanti possono finalmente lavorare. Ma non dimentichiamo che troppo spesso si tratta di lavoro precario, sottopagato, se non addirittura in nero o in grigio».

Ma al centro della denuncia del PRC non è solo la precarietà del lavoro stagionale: torna sotto i riflettori il problema dell’abusivismo sulle spiagge, con un caso emblematico proprio a San Teodoro, dove – secondo quanto segnalato – sarebbe stato ripristinato un lido balneare in un’area protetta, attraverso trivellazioni profonde fino a 60 centimetri per piantare ombrelloni persino in mare.

«Sappiamo – continua la nota – che queste trivellazioni possono arrecare seri danni all’ecosistema costiero e marino, soprattutto quando avvengono su fondali dove vengono depositate le uova di molte specie ittiche. Sappiamo anche che il mare è un bene comune e non può essere privatizzato».

La responsabilità della tutela del territorio viene chiamata direttamente in causa: «Lo sa il Comune? – si domanda Corrado Carpintieri, responsabile PRC per il programma – Lo sa la Polizia Municipale? Lo sa la Guardia Costiera? E il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri? È stata concessa un’autorizzazione? Se sì, sarebbe gravissimo. Se no, cosa si aspetta a intervenire?».

Secondo il PRC, il rischio è che si chiuda un occhio per ragioni elettorali, in attesa della fine della stagione estiva, per non “disturbare” chi può tornare utile in vista delle prossime consultazioni. Una posizione critica e trasparente, che punta il dito contro l'inerzia delle istituzioni.

«La spiaggia e il mare sono di tutti – conclude Davide Pastore – e devono essere rispettati nella loro natura. Chi ha il compito di vigilare, intervenga con urgenza».

Un appello accorato quello del Circolo “Enrico Berlinguer”, che richiama l’attenzione su un tema sempre più attuale: la convivenza tra sviluppo turistico, legalità e tutela dell’ambiente.