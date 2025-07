Provincia di Trapani. La squadra di Quinci, Raccagna vice. E a Turano dice...

04/07/2025 06:00:00

Ieri pomeriggio Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio di Trapani, ha presentato il suo vice presidente. Si tratta di Ernesto Raccagna, consigliere comunale di Partanna, esponente del PD, il più votato di tutte le liste.

Raccagna assume non solo il ruolo di vice presidente del Libero Consorzio ma ha avuto affidate anche le deleghe alla Pubblica Istruzione, Politiche giovanili, Sport e Cultura.





La risposta di Quinci a Turano

Il presidente del Libero Consorzio ha ringraziato l’assessore regionale Mimmo Turano per l’attenzione riservata alla mancata indicazione del suo vice, ma ha ribadito che la norma sottolinea che in caso di impedimento del presidente ne assume il ruolo il consigliere più anziano. E’ chiaro che i reel di Turano erano provocatori, c’era molta attenzione per l’indicazione non solo del vice ma anche dei consiglieri delegati. Ma non in ultimo di tutto il lavoro che bisogna mettere in campo.

Il neo presidente ha poi evidenziato che questi due mesi sono serviti per un ascolto attento dei territori, che continuerà per tutta l’estate, e per mettere a punto il regolamento del consiglio provinciale. Ieri mattina infatti si sono insediate le relative commissioni.





Le deleghe

Al momento sono state distribuite tra i consiglieri eletti nella lista in sostegno di Quinci, alcune sono state trattenute del presidente, che le ha definite liste dinamiche: “Vedremo in futuro cosa succederà”.

La distribuzione delle deleghe non era obbligo ma una facoltà del presidente, che ha pure ricordato come ha trovato ampia collaborazione con tutti gli esponenti dell’attuale consiglio provinciale.

I delegati sono: Barone Laura con deleghe alle Infrastrutture, Lavori Pubblici, Protezione Civile, Patrimonio; Francesco Foggia: Turismo, Welfare, Politiche sociali e dell’inclusione, Sanità; Giovanni Iacono Fullone: Edilizia scolastica, Controllo sul territorio e Polizia Provinciale.





Le emergenze

Settembre sarà il mese in cui Quinci presenterà una relazione di programmazione con cui affrontare tutte le criticità, il periodo estivo sarà legato all’ascolto di tutti e 25 sindaci e dei 400 circa consiglieri comunali: “La politica è ritornata in provincia di Trapani. Risponderemo con entusiasmo”, ha chiosato Quinci.





La DC soddisfatta: i consiglieri entrano nelle commissioni

A dare notizia del ruolo assunto è il segretario provinciale della DC, Giacomo Scala: “La Segreteria Provinciale accoglie con grande soddisfazione l’esito del Consiglio Provinciale, che ha segnato un ulteriore passo avanti nel radicamento istituzionale del nostro partito. I consiglieri della DC sono infatti entrati a pieno titolo nelle commissioni consiliari permanenti, assumendo incarichi di responsabilità che testimoniano il valore del loro impegno e la fiducia riposta nella nostra presenza politica.





La consigliera Alessia Rizzo è stata eletta presidente della Commissione “Attività Produttive, Sviluppo Economico e Turismo” e sarà anche componente della Commissione “Lavori Pubblici, Infrastrutture e Ambiente”. Il consigliere Walter Alagna, capogruppo in Consiglio della Democrazia Cristiana, entra nella Commissione “Affari Generali/Istituzionali e Bilancio” e nella Commissione “Servizi Sociali, Scolastici, Sport e Politiche Giovanili”, venendo inoltre eletto vicepresidente di una delle due”.