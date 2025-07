"La buona sanità esiste: il mio grazie al reparto di Chirurgia dell’ospedale di Marsala" 

04/07/2025 14:24:00

Gentile direttore di Tp24,

molto spesso, purtroppo la cronaca racconta di malasanità, e di pazienti abbandonati in tristi stanze di ospedale con carenza di cure e attenzioni adeguate.

Io voglio raccontare della mia esperienza c/o il reparto di Chirurgia Generale del P.O P. Borsellino di Marsala, dove lo scorso mese di Giugno, sono stata ricoverata per un intervento al colon, dopo un’attenta e accurata diagnosi del Dott. G. Licari.

Lo stesso ha condotto l’intervento con tecnica video-laparoscopia permettendomi di avere una rapida ripresa fisica e funzionale e un ridotto dolore post-operatorio.

Un eccellente chirurgo, un vanto per il nostro territorio, con grande professionalità e umanità mi ha seguita e supportata durante la mia degenza, spiegandomi dettagliatamente e con molta precisione l’iter operatorio che, alla fine, si è concluso nel migliore dei modi!

Insieme al Dott.Licari ringrazio infinitamente tutta l’èquipe dei medici del reparto di Chirurgia, grandi professionisti che monitoravano costantemente le mie condizioni di salute, con prontezza e in modo preciso e meticoloso!

Ringrazio inoltre la coordinatrice Tania Gallo, che ti accoglie con un sorriso e coordina in maniera impeccabile tutto il reparto, lavorando instancabilmente, al fine di far mantenere l’ordine e le regole, per il bene dei pazienti, contribuendo a far spiccare il reparto fra le eccellenze dell'Asp di Trapani.

E che dire di tutti gli infermieri e OSS …!

Persone speciali che mi hanno accudita e aiutata in molte mie esigenze o richieste ,sempre pronti ad incoraggiarmi con pazienza e umanità, riuscendo a farmi sorridere anche in quella situazione difficile, dentro una stanza di ospedale

Elogi a tutti i medici e personale sanitario del reparto di Chirurgia del P. Borsellino di Marsala!

Grazie di cuore,

A. Zummo