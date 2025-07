MondoAuto cresce ancora: nuova sede a Marsala per l’azienda di famiglia dal 1986

05/07/2025 09:00:00

A Marsala è stata inaugurata la nuova sede di MondoAuto, storica realtà dell’automotive attiva dal 1986. Fondata da Giovanni Sciacca, l’azienda a conduzione familiare è oggi portata avanti con dedizione dal figlio Vincenzo e dal genero Antonino, che ne hanno raccolto il testimone continuando a farla crescere con passione e competenza.

Un passo importante per MondoAuto, che consolida la propria presenza sul territorio con uno showroom ampio, moderno e pensato per accogliere al meglio i clienti di oggi e di domani. La nuova sede si trova in Piazza Caprera e ha aperto ufficialmente al pubblico venerdì 27 giugno.

MondoAuto si conferma punto di riferimento per chi cerca auto nuove o usate, grazie a un’offerta vasta e accuratamente selezionata. Tra i marchi presenti figurano tutti i principali brand del gruppo Stellantis – Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Opel, Citroën e Peugeot – a cui si aggiungono MG e Hyundai.

Spazio anche alla mobilità alternativa: Ligier, Voge, Vent e XEV completano l’offerta con veicoli leggeri, elettrici e urbani, ideali per ogni esigenza, dalla guida cittadina alle due ruote.

«Questa nuova sede rappresenta un traguardo e insieme un nuovo inizio», commentano Vincenzo e Antonino. «Abbiamo scelto di investire ancora su Marsala, dove tutto è cominciato, per offrire un ambiente accogliente, funzionale e al passo coi tempi. Continuiamo a fare quello che sappiamo fare meglio: aiutare le persone a scegliere l’auto giusta, con competenza, serietà e passione».

La sede di Piazza Caprera sarà il nuovo punto di riferimento per chi cerca auto nuove, a Km/o e usato aziendale.

Con questa nuova apertura, MondoAuto guarda al futuro con entusiasmo, forte di quasi quarant’anni di esperienza e di una reputazione costruita sulla fiducia, sul servizio e su un legame autentico con il territorio.

Per saperne di più: www.mondoautomarsala.it



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)