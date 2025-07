Petrosino: la magia della natura, una tartaruga depone le uova in spiaggia a Biscione 

07/07/2025 08:23:00

Nella tarda serata di ieri, 6 luglio, si è verificata una nuova nidificazione di tartaruga marina Caretta caretta in località Biscione, a Petrosino. La deposizione si è conclusa con successo alla presenza di numerosi cittadini, di volontari – molti dei quali avevano già collaborato in passato con il WWF – e del personale della Capitaneria di Porto, prontamente intervenuto sul posto.

L’esemplare aveva inizialmente tentato di nidificare nei pressi di Piazza Biscione, per poi spostarsi poco più a sud, a pochi metri dal sito di una storica nidificazione avvenuta nel 1996. È probabile che la tartaruga protagonista dell’evento di ieri notte sia nata proprio da quella schiusa, a conferma del forte istinto di questi animali a tornare nel luogo di origine per deporre le uova.

Nonostante le condizioni non ottimali del tratto di costa – caratterizzato da una spiaggia poco profonda, dalla vicinanza della strada litoranea, da un’elevata illuminazione pubblica e privata e da una notevole presenza umana – l’istinto naturale prevale e spinge le Caretta caretta a ritornare nel luogo natio.

Nel 2021, in seguito a due nidificazioni andate a buon fine, l’Amministrazione comunale di Petrosino ha sottoscritto un protocollo d’intesa con WWF e Legambiente, con l’obiettivo di tutelare questa specie protetta.

La cittadinanza è invitata ad adottare comportamenti rispettosi in occasione di avvistamenti di tartarughe adulte durante la deposizione: è fondamentale mantenere la distanza, restare in silenzio e non interferire in alcun modo con l’animale.