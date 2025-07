7 Luglio: 82 morti in Texas, maltempo al nord, Musk fa un partito, si tratta sui dazi

07/07/2025 07:22:00

E' il 7 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’inondazione in Texas ha causato finora 82 morti accertati e molti dispersi. Tra le vittime ci sono una ventina di bambine e ragazzine

• Maltempo al Nord, ancora caldo torrido al Sud: nelle ultime ore l’Italia si è spaccata in due. A Milano una donna è morta colpita da un albero abbattuto dal vento durante un nubifragio. A Palermo un pensionato è stato stroncato da un colpo di sole



• Musk ha ufficializzato il suo progetto di terzo partito in America, da contrapporre a Trump e ai democratici. Dopo qualche ora di silenzio l’ex amico Trump ha definito l’iniziativa ridicola

• L’amministrazione Usa appare possibilista su un accordo con l’Europa sui dazi, e anche su un eventuale rinvio della scadenza al primo agosto

• Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei condannati per la strage di Corinaldo, dopo aver sostenuto l’esame di laurea non è tornato in carcere e si è dileguato

• Antonio Tajani insiste sullo ius scholae per gli stranieri ma nel centrodestra nessuno lo segue. Secondo la Lega la proposta non passerà mai

• Da stasera a domani sera un gruppo di sindacati ha proclamato scioperi che riguarderanno sia il trasporto nazionale che quello locale

• Non è stato rinnovato l’accordo tra Discovery e Sky per la trasmissione degli eventi sportivi. Chi vorrà seguirli dovrà fare due abbonamenti

• Oggi a Wimbledon scendono in campo ben tre tennisti italiani, non era mai accaduto prima. Sinner (contro Dimitrov), Cobolli (contro Cilic), Sonego (contro Shelton)

• In Toscana negli ultimi mesi sono state segnalate almeno 300 offerte fasulle di case vacanze

• La Scala ha scritto sul suo sito e su cartelloni come ci si deve vestire quando si assiste alle sue rappresentazioni: vietate ciabatte e canottiere, ma non è obbligatorio l’abito da sera

• A Napoli i carabinieri hanno sequestrato una pistola-portachiavi, una vera e propria arma in grado di sparare due proiettili calibro 7.65

• A Torino è stato arrestato Giovanni Zippo, 40 anni, che incendiò il palazzo dove viveva l’ex fidanzata, e causò la morte di Jacopo Peretti, 33, estraneo alla vicenda

• A Cornaredo, vicino a Milano, un uomo di 57 anni è annegato cercando di salvare il proprio cane caduto in un canale

• Sono morti in un incidente d’auto un uomo e una donna che da Matera stavano raggiungendo Metaponto con i figli

• Papa Leone XIV da ieri è a Castel Gandolfo per un periodo di vacanza

• In Ucraina un nuovo bombardamento russo sulle regioni dell’Est e del Sud ha provocato cinque morti tra i civili

• Netanyahu ha respinto le ultime richieste di Hamas sulla bozza di tregua ed è volato a Washington per discuterne ancora con Trump

• In Brasile prosegue anche oggi la riunione dei paesi Brics, ma non ci sono Putin e Xi

• In Australia un surfista di 16 anni è riuscito a sfuggire a uno squalo che lo ha inseguito fino alla spiaggia (ma è rimasto seriamente ferito)

• In provincia di Brindisi si sta cercando una ragazza ucraina di 18 anni, stagista in un villaggio turistico, sparita da sabato

• A Roma un uomo vestito da frate si è gettato nella fontana di Trevi agitando un cartello animalista

• A Chieti una ragazza di 14 anni è stata picchiata da due sue coetanee, che hanno filmato il pestaggio e lo hanno pubblicato sui social

• Mathieu van der Poel ha vinto la seconda tappa e conquistato la maglia gialla al Tour de France

• Il Gp di Silverstone in Gran Bretagna è stato vinto da Norris. Male le Ferrari, con Hamilton quarto e Leclerc 14esimo

• Sono morti l’imprenditore nel settore dei semiconduttori e della microelettronica Giuseppe Crippa (90 anni), la gallerista Hélène de Franchis (82), l’attore australiano di Nip/Tuck Julian McMahon (56)



Titoli

Corriere della Sera: Dazi verso il rinvio / Il partito di Musk / agita la Casa Bianca

la Repubblica: Gaza, trattativa e bombe

La Stampa: «Usa-Ue, l’accordo è vicino»

Il Sole 24 Ore: Riforma fiscale, ecco i ritocchi del 2025

Il Messaggero: Meno tasse e bonus alle madri

Il Giornale: Via ai ricorsi / per liberare / i clandestini

Leggo: Gaza, bombe sui negoziati

Qn: Accordo o super-dazi / Stretta sulla trattativa

Il Fatto: Netanyahu vola da Trump / e a Gaza fa altri 100 morti

Libero: I cantieri Tav fermi / per un uccellino

La Verità: I giudici smontano le leggi / per favorire gli immigrati

Il Mattino: Il Pnrr al rush finale

il Quotidiano del Sud: Città d’estate, aperti per ferie

il manifesto: Cose / dell’altro / mondo

Domani: Ci mancava il partito di Musk / Così la destra si può spaccare