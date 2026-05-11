11 Maggio: Putin adesso vuole la pace, niente accordo Iran - Usa, debito record per l'Italia

11/05/2026 07:16:00

E' l'11 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Putin, all’indomani della parata della Vittoria (in tono minore) sulla piazza Rossa, afferma che la pace in Ucraina è a portata di mano e si dice disponibile a parlare con l’Europa, indicando come mediatore ideale l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder

• Zelens’kyj non chiude alle trattative ma denuncia le violazioni della tregua di tre giorni (termina oggi) annunciata da Mosca

• Si allontana la pace tra Iran e Usa: Teheran ha inviato a Washington le proprie proposte, che escludono un passo indietro sul nucleare. Trump le ha definite inaccettabili e ha minacciato: «Presto finiranno di ridere». Netanyahu è stato netto: vuole prendere l’uranio iraniano

• Israele ha liberato e espulso i due militanti della Flottilla arrestati su un’imbarcazione con bandiera italiana

• In un’intervista al Corriere Trump è tornato a criticare l’Italia per non averlo aiutato nella guerra contro l’Iran, ma ha anche detto di non aver deciso nulla sul ritiro delle truppe Usa dalle basi italiane

• Si è insediato il primo ministro ungherese Péter Magyar. Il suo predecessore Victor Orbán ha disertato la cerimonia

• In Danimarca i socialdemocratici non sono riusciti a formare un nuovo governo: si prospetta un esecutivo formato da conservatori e dal partito di estrema destra

• Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha licenziato due suoi alti funzionari, legati a FdI. La decisione sarebbe stata presa in relazione al mancato finanziamento del documentario su Giulio Reggeni

• A Napoli è stata rimossa con successo la pinza dimenticata da un chirurgo nell’addome di una donna. La paziente ora sta meglio

• A Terni un uomo di 43 anni ha teso un agguato alla moglie: l’ha sorpresa su un bus e presa a martellate. La donna è gravissima

• A Napoli un ragazzo di 14 anni è stato preso a coltellate da un altro minorenne, di appena 15 anni, che era geloso di lui

• Debito record per l’Italia: le stime dicono che nel 2026 sarà il più alto d’Europa

• Gianni Infantino, presidente Fifa, ha confermato la presenza della nazionale iraniana ai campionato del mondo di calcio. Qualcuno in Italia sperava che gli azzurri venissero ripescati in sostituzione della squadra della repubblica islamica

• Tre operai agricoli sono morti in un incidente stradale mentre andavano al lavoro, a Chioggia. Altri sei che viaggiavano sullo stesso minibus si sono salvati

• Accolti con calore dalla città, a Genova 90 mila alpini hanno sfilato in pieno centro al termine della loro adunata nazionale

• A Tenerife sono stati fatti sbarcare tra mille precauzioni 94 dei 150 passeggeri della nave dove si è sviluppato un focolaio di Hantanavirus. Quattro italiani che hanno viaggiato con un sospetto malato sono in isolamento precauzionale ma non hanno sintomi della malattia



• Avevano seriamente ferito un bagnante colpendolo con la palla del racchettone: padre e figlia dovranno ora risarcirlo con 10 mila euro

• Ikea dovrà pagare oltre 7 mila euro a un’artista bolognese che si era vista copiare una propria opera

• Un vice ispettore di polizia è finito ai domiciliari con l’accusa di aver violentato un trans durante un arresto

• A Roma un uomo di 40 anni si è presentato a casa della ex e l’ha trovata assieme a un altro. Infuriato, ha aggredito lui con un coltello, ferendolo non in modo mortale

• In Serie A passo falso del Milan, caduto in casa con l’Atalanta. Le altre in testa hanno vinto. Il Napoli gioca oggi. Adesso sono quattro i pretendenti a un posto in Champions

• Agli Internazionali di tennis Musetti ha passato il turno, male gli altri italiani. Oggi scende in campo Sinner

• La scuderia di Aprilia ha dominato il MotoGp di Le Mans

• Il francese Paul Magnier si è aggiudicato la terza tappa del Giro d’Italia

• Paula Blasi è la prima ciclista spagnola ad aggiudicarsi la Vuelta

• È iniziato con una sfilata l’Eurovision Contest di Vienna: al centro della scena l’attesissimo Sal Da Vinci

• Sono scomparsi il gallerista Bruno Bischofberger (86 anni), scopritore di Warhol e Basquiat, il giornalista e scrittore Mauro Castelli (87), la pedagogista Nicoletta Codignola (85), il fotografo Riccardo Siano (61), lo scrittore giapponese Koji Suzuki (68), ritenuto lo Stephen King nipponico



Titoli

Corriere della sera: Trump-Iran, nuova rottura

la Repubblica: Governo, lo strappo di Giuli

La Stampa: Iran-Usa, pace in frantumi

Il Sole 24 Ore: Bonus casa in frenata, sale l’Irpef 2026

Il Messaggero: Iran e Russia tra minacce e bluff

Il Giornale: La Bomba sulla pace

Leggo: Virus in crociera, evacuati i passeggeri

Qn: L’Iran prova a rilanciare / Trump lo gela: inaccettabile

Il Fatto: «Minetti non è cambiata: ecco / cosa ho visto ai party con le escort»

Libero: Il ritorno del partito / della patrimoniale

La Verità: Garlasco, tutto quello che non torna

Il Mattino: Usa-Iran, il bluff della pace

il Quotidiano del Sud: Gli Stati Uniti / sdoppiati / e lo specchio / della fede

Domani: L’Iran apre, Trump minaccia / La pace resta ancora in ostaggio



