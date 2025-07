Marsala, incendio dietro l'ospedale. "Aria irrespirabile", evacuato l'ex hub vaccinale

07/07/2025 10:45:00

11,20- Sono in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio che sta interessando una vasta area accanto all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

L'incendio ha riguardato un'area incolta. Sul posto ci sono le squadre dei vigili del fuoco di Marsala. La situazione sembra essere sotto controllo con le fiamme che sono state prevalentemente domate. Rientrata anche l'emergenza auto parcheggiate, i dipendenti del centro servizi psicologici e dell'amministrazione sono rientrati nell'ex hub vaccinale dopo l'evacuazione delle scorse ore.

10,30 - Un vasto incendio è in corso nei pressi dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Le fiamme stanno interessando l'area alle spalle del nosocomio ed in particolare accanto all'ex centro vaccinale dove oggi c'è il servizio di psicologia e l'amministrazione. Il personale del centro è stato evacuato per precauzione . L'incendio sta lambendo anche il parcheggio interno ed esterno, per questo sono stati invitati i proprietari a spostare le auto.

"L'aria è irrespirabile" ci raccontano dalla zona.

I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto per iniziare le operazioni di spegnimento.