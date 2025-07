Movida sicura: fine settimana di controlli a Marsala e San Vito Lo Capo

07/07/2025 14:37:00

Fine settimana di controlli intensificati a Marsala e San Vito Lo Capo, dove le forze dell’ordine – affiancate dai militari dell’Esercito nell’ambito dell’“Operazione Strade Sicure” – hanno passato al setaccio le zone più frequentate della movida estiva.

A Marsala, solo nella serata di venerdì 27 giugno, sono state identificate 35 persone, tra cui 9 pregiudicati e 5 cittadini stranieri. Undici i veicoli fermati ai 4 posti di blocco attivati in città, con sei verbali elevati per violazioni al codice della strada. Lo scorso fine settimana, i numeri salgono a circa 57 identificati, 26 dei quali con precedenti, e 21 veicoli controllati.

Più movimentata la serata di sabato 5 luglio a San Vito Lo Capo, dove sono state identificate circa 70 persone e fermati 13 veicoli. Qui, i controlli hanno riguardato anche locali notturni e attività commerciali: una discoteca è finita nel mirino per l’assenza del personale antincendio previsto dalla licenza di pubblica sicurezza. Il titolare è stato denunciato.

Non solo: due locali sono stati sanzionati per la mancanza della relazione fonometrica obbligatoria per attestare il rispetto dei limiti di rumore, e una multa è stata comminata al gestore di un distributore automatico che vendeva alcolici e bevande in lattina oltre l’orario consentito dall’ordinanza comunale.

I controlli straordinari – che hanno visto operare in sinergia Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali e Esercito – continueranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo dichiarato di presidiare i luoghi della movida e rafforzare la percezione di sicurezza tra residenti e turisti.