Mazara, minibus elettrici per l'estate

A Mazara l'amministrazione comunale ha programmato l'attivazione di un servizio di trasporto pubblico estivo che dovrebbe essere avviato il prossimo 14 luglio per concludersi il 7 settembre, attraverso tre minibus elettrici comunali ed ulteriori due mezzi che l'affidatario del servizio dovrà mettere a disposizione.





La procedura è stata attivata sul portale Mepa e prevede in particolare un investimento di circa 65mila euro. Ne dà notizia l'assessore comunale Rino Giacalone,





Obiettivo è consentire il collegamento mediante minibus delle mete turistiche balneari e litoranee cittadine con le arterie periferiche, da espletarsi nelle fasce orarie dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 e dalle ore 19:00 mediante n. 3 linee A, B e C:

Linea A: Piazzale Quinci – Tonnarella, con due minibus;

Linea B: Piazzale Quinci - Bocca Arena, con un minibus;

Linea C: Piazzale Quinci - Mazara 2 Costiera, con due minibus da noleggiare.





I percorsi previsti sono i seguenti:





Linea A Piazzale Quinci - Tonnarella: Capolinea Piazzale Giovan Battista Quinci, Via San Giovanni, Via Marina, Via Molo Caito, Via Gian Giacomo Adria, Via Santa Maria di Gesù, Via Miragliano, Lungomazaro Ducezio, Ponte Nuovo, Via Favara Scurto, Via San Pietro, Via Tiziano Vecellio, Lungomare Fata Morgana, Via del Mare, Via Bessarione, Via Luigi Vaccara, Via Mozia, Via Pier Santi Mattarella, Via Gian Giacomo Adria, Via Molo Comandante Caito, Piazzale Giovan Battista Quinci Capolinea.





Linea B Piazzale Quinci – Bocca Arena: Capolinea Piazzale Giovan Battista Quinci, Lungomare Giuseppe Mazzini, Lungomare Giacomo Hopps, Lungomare San Vito, Ponte sul Delia, Strada Provinciale SP38, Via Grosseto, Via Napoli, Via California, Strada Provinciale SP38, Ponte sul Delia, Lungomare San Vito, Lungomare Giacomo Hopps, Lungomare Giuseppe Mazzini, Piazzale Giovan Battista Quinci Capolinea.





Linea C Piazzale Quinci – Mazara 2 Borgata Costiera: Capolinea Piazzale Giovan Battista Quinci, Via San Giovanni, Via Marina, Via Molo Caito, Via Gian Giacomo Adria, Corso Vittorio Veneto, Via Madonna del Paradiso, Via Padre Giacomo Cusmano, Piazza macello, Via dell’Acquedotto, Via Serroni, Via degli Archi, Viale 7 giugno 1981, Piazzale Sant’Antonio, Viale 7 giugno 1981, Località Borgata Costiera, Piazza Popolo, Costiera Chiesa di San Giuseppe, Località Borgata Costiera, Viale 7 giugno 1981, Piazzale Sant’Antonio, Viale 7 giugno 1981, Via degli Archi, Via Marsala, Via Roma, Corso Vittorio Veneto, Via Gian Giacomo Adria, Via Molo Comandante Caito, Piazzale Giovan Battista Quinci Capolinea.





Ulteriori dettagli verranno resi noti dopo la conclusione delle procedure di affidamento del servizio.