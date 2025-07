 Marsala, 25 anni dopo il diploma: la rimpatriata degli ex alunni dell’Istituto Agrario “Abele Damiani”

07/07/2025 18:35:00

A distanza di 25 anni dal diploma, si sono ritrovati gli ex studenti del corso di specializzazione in Viticoltura ed Enologia dell’Istituto Tecnico Agrario “Abele Damiani” di Marsala, diplomatisi il 5 luglio del 2000. Una serata all’insegna delle emozioni, dei ricordi, e della stima ancora viva tra compagni e professori.

L’incontro si è tenuto il 5 luglio 2025, presso la pizzeria “De Vita” di Marsala. Un appuntamento atteso e carico di aspettative, iniziato con un po’ di ansia ed emozione, ma subito trasformato in un clima di calore e familiarità, fatto di abbracci, sorrisi e ricordi condivisi.

Non sono mancati momenti toccanti: durante la serata è stato ricordato con grande affetto il compagno Daniele Crimi, scomparso prematuramente, così come il prof. Genco, che fu parte importante del percorso scolastico e umano della classe.

A rendere ancora più speciale la serata, la presenza di molti docenti di allora, che hanno accompagnato gli studenti fino al traguardo del diploma: Prof. Nicola Trapani (Enologia); Prof. Pietro De Vita; (Meccanica enologica); Prof.ssa Giusy Ofrias (Biologia); Prof. Sanfilippo (Inglese); Prof. Antonino Sciacca (Italiano).

Insegnanti che, nonostante il passare degli anni, hanno mantenuto lo stesso spirito e lo stesso approccio umano e professionale di allora, consapevoli di aver contribuito non solo alla formazione scolastica, ma anche a quella personale dei loro alunni.

L’evento ha visto la partecipazione di ex studenti provenienti da tutta la Sicilia. A quei tempi, infatti, l’istituto ospitava anche un convitto, che permetteva la permanenza in loco degli studenti per l’intero anno scolastico, creando un legame ancora più forte tra compagni.

Purtroppo, alcuni non hanno potuto partecipare per impegni improrogabili, ma il pensiero di tutti è andato anche a loro, come parte integrante di quella storia collettiva.

Come hanno raccontato gli stessi partecipanti, è stato “un mix di emozioni e immensa gioia” che ha trasformato una semplice cena in qualcosa di indimenticabile. Come se il tempo non fosse mai passato e si fosse rimasti ancora tra i banchi di scuola, tra studi, sogni e insegnamenti di vita.

Questi i nomi degli ex alunni presenti: Sciacca, De Vita, Genna, Parrinello, Barracco, Fici, Paone, Altomonte, Croce, Terranova, Roppolo, Randazzo, Crimi, D'Amico, Termini.

Un ritorno alle origini che è stato più di una rimpatriata: un vero e proprio abbraccio al passato, alla giovinezza, e a un legame che, dopo un quarto di secolo, è ancora forte come allora.