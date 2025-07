La prevenzione non va in vacanza: ecco le date per la tutela della vista dei più piccoli

07/07/2025 16:20:00

Con l’avvio del nuovo anno sociale, il Lions Club di Trapani riprende le attività sul territorio con un’iniziativa di prevenzione rivolta ai bambini, confermando l’attenzione costante del sodalizio per la salute visiva, uno dei temi centrali tra le cause umanitarie sostenute da Lions International.

La promozione della prevenzione visiva non si ferma con la chiusura delle scuole. Da alcuni anni, infatti, l’intervento si estende anche ai Grest estivi, realtà molto diffuse durante i mesi caldi e frequentate da numerosi bambini. L’obiettivo è informare e sensibilizzare su comportamenti corretti per proteggere gli occhi dai rischi legati alla stagione estiva.

Sole, vento, sabbia e acqua di mare o piscina possono provocare danni, anche significativi, agli occhi. È quindi fondamentale adottare precauzioni adeguate: l’uso di occhiali da sole con marchio CE e filtro certificato, abbinati a un cappello con visiera, può contribuire a ridurre l’esposizione ai raggi ultravioletti e ad altri agenti irritanti. Evitare di fissare direttamente il sole è una regola valida per tutte le età e in ogni stagione.

In ambienti come spiaggia o piscina, si consiglia inoltre di evitare il contatto diretto degli occhi con acqua salata o clorata, utilizzando occhialini o maschere. In caso di presenza di sabbia o creme, è preferibile risciacquare con acqua dolce senza strofinare. Se l’irritazione persiste, è opportuno rivolgersi a un medico.

Particolare attenzione va riservata all’uso delle lenti a contatto, che non devono mai entrare in contatto con acqua non sterile. In contesti estivi, è preferibile l’utilizzo di lenti giornaliere usa e getta, da mantenere idratate con lacrime artificiali.

Anche l’idratazione ha un ruolo importante nel mantenere il benessere oculare: bere con regolarità contribuisce a prevenire secchezza, bruciore e fenomeni come le “mosche volanti”. Una corretta alimentazione, ricca di frutta e verdura, così come un’attività fisica svolta in orari adeguati, può favorire la salute generale e quella degli occhi.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa “La prevenzione non va in vacanza”, promossa dalla Fondazione IAPB Italia (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità), in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e il Lions Club Trapani. A partire da lunedì 7 luglio, l’attività coinvolgerà quattro Grest Estivi del territorio, con momenti informativi rivolti ai ragazzi, volti a promuovere la tutela della salute visiva attraverso semplici accorgimenti quotidiani.

Calendario degli incontri con i ragazzi dei Grest estivi:

07/07/2025, dalle ore 09:00 alle 11:00 – Agriturismo Vultaggio (Misiliscemi)

09/07/2025, dalle ore 11:00 alle 13:00 – AC Life Style Beach, Lungomare Dante Alighieri (Trapani)

10/07/2025, dalle ore 09:00 alle 11:00 – Oratorio Salesiano “Don Bosco”, via G. B. Fardella (Trapani)

14/07/2025, dalle ore 11:00 alle 13:00 – Campo Sportivo Misericordia, via Unità d’Italia (Valderice)

L’intervento si pone come momento di educazione alla salute, volto a diffondere buone pratiche fin dall’infanzia, in un’ottica di prevenzione accessibile e concreta.