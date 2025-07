Mazara, successo per il 3° Gran Premio del Mediterraneo di Tiro a Volo - I vincitori

07/07/2025 18:00:00

Successo per la III edizione del “Gran Premio del Mediterraneo Trap e Paratrap di Tiro a Volo” svoltosi a fine giugno, presso il Policampo di Tiro a Volo di Mazara del Vallo. Circa un centinaio di tiratori si sono sfidati nei cinque campi (3-4-5-6-7) degli otto complessivi di cui è dotata la struttura di c/da Castelluzzo gestita unicamente, da circa tre anni, della ASD Tiro a volo 2020 Mazara, presieduta da Vincenzo Asaro, che ha organizzato in collaborazione con la FITAV, con il contributo e patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, e con il patrocinio del CONI, della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, e dell’Assemblea Regionale Siciliana. Da quest'anno la manifestazione è inserita nel calendario internazionale ISSF. Ieri pomeriggio, alla presenza della responsabile provinciale del CONI, dott.ssa Elena Avellone, al termine delle gare è avvenuta la premiazione dei vincitori delle diverse categorie, a squadra ed individuale. Inoltre è stato assegnato il “Trofeo Saro Avveduto - II Gran Premio del Mediterraneo”, dedicato al compianto vice presidente della Federazione, stella d’oro al merito sportivo, che si era impegnato per riportare il Policampo di Mazara ai fasti di un tempo. A vincere il Trofeo è stato Paolo Putano, del Team Torretta di Caltanissetta, che è stato premiato da Adriano Avveduto, consigliere federale della FITAV, dal figlio Andrea e dal presidente della TAV 2020 Mazara, Vincenzo Asaro.

La gara della categoria “NO ID Number” ha visto trionfare il giovane Antonio Passalacqua del Team Castanea, che ha battuto in finale Adriano Avveduto (Team La Contea), a seguire, in ordine di classifica: Carlo Gerardi del Team Mothia, Vito Angileri del Team Mothia, Maurizio Annaloro del Team La Contea e Andrea Bruno del Team Castanea. Vincitore della categoria “ID Number” è stato Paolo Putano, secondo il maltese Ivazareno Attard e terzo Salvatore Francolino del Team Torretta. Nella categoria “Master”: primo Eligio Maria Proto, secondo Salvatore Pizzo, terzo Antonino Amenta; premiati dal coordinatore CAR Rosario Caruso. Categoria “Veterani”: primo Gaetano Montalto, secondo Giuseppe Baldino, terzo Nicolò Falsitta; premiati dal Delegato FITAV di Agrigento Giuseppe Livreri. Categoria “Settore Giovanile”: primo Luca Baldo Annaloro, secondo Angelo Licciardello e terzo Flavio Pollicino; premiati dal consigliere federale FITAV Adriano Avveduto. I Categoria: primo Vito Angileri, secondo Antonio Passalacqua, terzo Maurizio Annaloro; sono stati premiati dal delegato FITAV di Palermo Eligio Proto. II Categoria: primo Carlo Gerardi, secondo Andrea Bruno, terzo Ingargiola Francesco; premiati da Salvatore Pizzo, responsabile Arbitri FITAV Sicilia. III Categoria: primo Benedetto Andrea Marcenò, secondo Giuseppe Pollicino, terza Sandra Spinnato, premiati dal presidente TAV Mazara 2020 Vincenzo Asaro. Nella Categoria “Eccellenza” è risultato primo Adriano Avveduto, secondo Alessio Nostro e terzo il greco Carmen Calleda; a premiarli è stato Fausto Scuderi delegato FITAV Trapani. Vincitore cat. Paratrap “PT1” è stata la nazionale Maria Mirabile di Saponara (ME), premiata dadalla dott.ssa Avellone, Vincenzo Asaro e Adriano Avveduto .

Infine la classifica per squadre: prima TAV “Castanea”; seconda TAV “Mothia”, terza “La Contea”. Vincenzo Asaro, Presidente dell’ASD Tiro a volo 2020 Mazara ha così dichiarato: “Ringrazio quanti ci hanno sostenuto, gli atleti partecipanti, i direttori di gara e tutto lo staff dell’organizzazione per la riuscita di questa terza edizione del Gran Premio del Mediterraneo. Continueremo con più forza su questa strada e per innovare ancor più tecnologicamente l’impianto di Mazara del Vallo, fra le prime strutture al mondo, al fine di ospitare altri grandi eventi il prossimo anno, in primis il Campionato Europeo; questa struttura, da noi gestita, appartiene a tutti i siciliani e da qui pertanto un caloroso invito alle istituzioni a sostenerla. Crediamo, e i fatti lo dimostrano, che il turismo sportivo sia uno dei maggiori volani di sviluppo e promozione del territorio”. Soddisfatto anche Adriano Avveduto, Consigliere Federale della FITAV: “ce l’abbiamo fatta anche quest’anno, siamo soddisfatti della manifestazione. Ringrazio il Comitato organizzatore del presidente Asaro che porta avanti con il cuore e coi fatti l’azione incessante del mio papà, Saro, per la promozione del tiro a volo nel territorio. Porto i saluti del Presidente nazionale FITAV, Luciano Rossi. Mazara del Vallo merita scenari importanti, e siamo al lavoro per questo.

I risultati del “III Gran Premio del Mediterraneo”, aggiornati in tempo reale sulla piattaforma nazionale, sono riportati anche attraverso il nuovo sito internet www.tav2020mazara.it ove presente anche un’ampia rassegna fotografica e la storia del tiro a volo mazarese.