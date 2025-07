Trapani, calcio e Shark tra mercato e prossimi obiettivi

07/07/2025 06:00:00

Nicoli, Di Noia, Celeghin, Vazquez, Grandolfo, Kirwan, Galeotti, Giron, La Sorsa, Podrini. Sono tutti gli acquisti ufficializzati dal Trapani nell'ultima settimana. Il mercato dei granata, che il prossimo anno partiranno in serie C con una penalizzazione di 8 punti, è spedito.

Tantissimi movimenti di mercato già perfezionati, quasi tutti in entrata, e altri che lo saranno nei prossimi giorni, considerate le ancora diverse trattative avviate dal club granata per consegnare la rosa pressoché al completo all'allenatore Aronica per il ritiro di Troina.

Il Trapani è l'autentica regina del mercato. Quest'anno la squadra avrà tanti giocatori di esperienza, considerato che molti sono over 30, ma con diversi giovani di ottime prospettive, per un mix decisivo, spesso, in serie C.

Unire l'esperienza dei "senatori" alla voglia di emergere dei giovani per provare l'impresa, perché la penalizzazione di otto punti è un fardello pesante che la squadra dovrà essere brava a recuperare il prima possibile senza, però, farsi prendere dalla frenesia.

La società, intanto, ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. I prezzi sono stati leggermente ritoccati verso l'alto, ad eccezione della curva, il "cuore" del tifo di tutte le squadre.

Stessa cosa è accaduta anche nel basket. Anche in questo caso è stata lanciata la campagna abbonamenti, mentre proseguono le trattative per rinforzare l'organico, affidato sempre a Jasmin Repesa.

In casa Shark, intanto, è ormai certo l'addio di Justin Robinson, che ha scelto Parigi e l'Eurolega per proseguire la sua carriera. Trapani, intanto, ha messo a segno un importante colpo con l'arrivo di Allen e procede la trattativa con Toté, il pivot italiano lo scorso anno a Napoli, corteggiato anche da Milano e Bologna.

Lombardi ed emiliani mettono sul piatto la partecipazione all'Eurolega, mentre Trapani la certezza di essere un pilastro della squadra e, quindi, la certezza di avere un importante minutaggio per tutta la stagione, nella quale i granata saranno ugualmente impegnati in Europa, nella Champions League dove affronteranno, al primo turno, i turchi del Tofas Bursa e gli spagnoli del Tenerife.