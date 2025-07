Trapani Shark, svelato il calendario della Champions League

08/07/2025 15:35:00

La prima con Tenerife in casa, l'ultima in Turchia. E' il calendario della Trapani Shark in Champions League, la prima avventura europea della formazione di pallcanestro granata. I sorteggi si sono tenuti la settimana scorsa e la Trapani Shark è stata inserita nel gruppo D. Adesso, invece, sono stati diramati i calendari delle sei giornate della prima fase.

I granata esordiranno mercoledì 8 ottobre alle 20.30 in casa contro gli spagnoli di Tenerife e martedì 14, per la seconda giornata, riceveranno i turchi del Tofas Bursa. Seguirà una settimana di sosta da impegni europei e si riprenderà con il doppio confronto con gli istaeliani del Bnei Penlink Hrzliya, per un incrocio che potrebbe risultare già decisivo per la qualificazione.

La terza giornata sarà martedì 28 ottobre in Israele, quindi, martedì 11 novembre le due formazioni si affronteranno di nuovo, ma a Trapani, per la quarta giornata. Gli ultimi due turni saranno due trasferte difficili: mercoledì 10 dicembre a Tenerife e giovedì 18 dicembre l'ultimo atto sul campo del Tofas Bursa.

La formula della Champions League prevede la qualificazione alla Top16 della prima di ciascun girone, mentre seconde e terze si sfideranno nei play-in al fine di determinare le le rimanenti otto che accederanno alla Top16 nella quale tutte le partecipanti vengono suddivise in quattro gironi da quattro.

Poi, le prime due vengono ammesse ai quarti di finale e le vincitrici si sfideranno nella final four per l'assegnazione del trofeo.