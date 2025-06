Il mercato della Trapani Shark comincia con il botto

23/06/2025 20:37:00

La Trapani Shark apre il mercato estivo con un nome pesante: Jordan Ford. Playmaker statunitense classe ’98, reduce da una stagione da protagonista con Trento, è lui il primo innesto della nuova squadra di coach Jasmin Repesa. Un colpo di qualità, che punta a colmare proprio la lacuna che ha condizionato l’intera scorsa stagione: l’assenza di un regista puro. Ford ha chiuso il campionato con una media di 16 punti a partita, ma è stato soprattutto la sua continuità ad attirare l’attenzione del club granata.

Il suo arrivo a Trapani segna una svolta: la società rompe gli indugi e parte forte, puntando su un giocatore che ha già dimostrato di saper fare la differenza contro avversari di alto livello. In Coppa Italia, Ford non solo ha contribuito alla vittoria del trofeo con Trento, e nei quarti di finale dei play-off scudetto ha saputo mettere in difficoltà l’Olimpia Milano con lucidità e letture precise. La sua capacità di gestire i ritmi della partita, costruire gioco e prendersi responsabilità nei momenti chiave lo rendono un profilo perfetto per il sistema Repesa, che nella passata stagione ha dovuto adattare in cabina di regia giocatori nati con un altro imprinting tecnico, come Notae e Robinson.

In parallelo, la società ha annunciato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI contro la penalizzazione di quattro punti inflitta dalla FIP per la questione dei crediti d’imposta. Una vicenda che rischia di pesare sull’avvio della prossima stagione, ma che la dirigenza intende contestare con determinazione nelle sedi opportune.