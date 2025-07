Trapani calcio e Shark, via alla campagna abbonamenti... con qualche aumento

04/07/2025 18:55:00

Qualche rincaro, tra il 10 e il 20%, anche se in alcuni settori non ci sono stati aumenti. Il Trapani lancia la campagna abbonamenti del calcio e del basket in vista della nuova stagione nella quale i granata della palla a spicchi saranno protagonisti nella serie A di pallacanestro cercando quantomeno di confermare il risultato della passata stagione, mentre, nel calcio si tenterà l'assalto alla serie B.

CALCIO

La campagna abbomanenti sarà suddivisa in due fasi. Da lunedì 7 a mercoledì 16 sarà attiva la prelazione per i vecchi abbonati che, dal 17 al 24 luglio, potranno anche decidere di cambiare il proprio posto. Gli abbonamenti saranno acquistabili nella sede di via Sicilia. Poi, la vendita libera, scatterà da venerdì 25 luglio e sarà possibile acquistare i tagliandi anche online. Confermata, poi, la possibilità del pagamento rateizzato, senza interessi.

Tariffe

Tribuna centrale: intero 460 euro (+60 euro rispetto allo scorso anno); Under 18 (dai 5 ai 18 anni) 330 euro; Forze dell’Ordine e Forze Armate 330 euro.

Tribuna laterale: intero 405 euro (+55 euro); Under 18 (dai 5 ai 18 anni) 275 euro; Forze dell’Ordine e Forze Armate 275 euro.

Gradinata: intero 305 euro (+45 euro); Under 18 (dai 5 ai 18 anni) 190 euro; Forze dell’Ordine e Forze Armate 190 euro (solo possessore del tesserino di riconoscimento)

Curva: intero 135 euro (stabile); under 18 (dai 5 ai 18 anni) 100 euro; Forze dell’Ordine e Forze Armate 100 euro.

Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2020 (under 5) l’ingresso è gratuito in tutti i settori.

Disabili e categorie speciali. Per i disabili con disabilità certificata al 100% e i relativi accompagnatori, previa esibizione della documentazione sanitaria, l’ingresso sarà gratuito e verrà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili nell’apposito settore a bordo campo.

BASKET

L’ abbonamento sarà valido per 14 delle 15 partite casalinghe della Trapani Shark, esclusa la gara contro la EA7 Milano. La prelazione potrà essere effettuata da martedì 15 a sabato 26 luglio, mentre, da lunedì 28 a lunedì 4 agosto gli abbonati della stagione 2024/2025 potranno sottoscrivere il nuovo abbonamento con la possibilità di cambiare il proprio posto e/o settore. La vendita libera scatterà martedì 5 agosto

Tariffe

Parterre Centrale: intero 1.170 euro (+170 euro); Under 18 (dai 5 ai 18 anni) 770 euro; Forze dell’Ordine e Forze Armate: 770 euro

Parterre Granata: intero 825 euro (+125 euro); Under 18 (dai 5 ai 18 anni): 595 euro; Forze dell’Ordine e Forze Armate: 595 euro

Gradinata centrale: intero 480 euro (+80 euro); Under 18 (dai 5 ai 18 anni) 390 euro; Forze dell’Ordine e Forze Armate: 390 euro

Gradinata laterale: intero 420 euro (+70 euro); Under 18 (dai 5 ai 18 anni) 340 euro; Forze dell’Ordine e Forze Armate 340 euro

Curva: intero 340 euro (+60 euro); Under 18 (dai 5 ai 18 anni) 280 euro; Forze dell’Ordine e Forze Armate 280 euro

Anello: intero: 250 euro (+50 euro); Under 18 (dai 5 ai 18 anni) 190 euro; Forze dell’Ordine e Forze Armate 190 euro

Anello VIP: intero 710 euro (+110 euro); Under 18 (dai 5 ai 18 anni) 540 euro; Forze dell’Ordine e Forze Armate 540 euro

Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2020 (under 5) l’ingresso è gratuito.