Terzo pari per il Trapani: con il Cosenza arriva un altro 1-1

13/12/2025 17:11:00

Un gol e un punto. Il terzo consecutivo. Il Trapani pareggia 1-1 in casa con il Cosenza giocando una buona partita, creando diverse occasioni, ma non riuscendo a centrare il successo che avrebbe rilanciato le ambizioni della squadra di Aronica.

L'allenatore granata non ha potuto contare su Manuel Fischnaller, il capocannoniere granata di stagione, e, così, sceglie per la coppia composta da Luigi Canotto e Francesco Grandolfo. Per il resto, Kirwan, Pirrello e Motoc hanno composto la linea della difesa a tre, mentre a centrocampo, al centro è stato scelto Carriero con, ai lati, con Celeghin e Marcolini ai lati e, sugli esterni, Giron e Ciotti, due dei calciatori finiti nel mirino di altre società di serie C.

Il Trapani è partito forte, premendo il Cosenza nella sua metà campo, ma i lupi alla prima grande occasione sono passati in vantaggio con Beretta al 21'. Per i granata poteva essere un colpo, ma la squadra ha dimostrato di saper reagire e va vicino al pari con Grandolfo, fermato solo dal portiere ospite con un intervento con i piedi.

Il pari, però, è nell'area e lo trova Luigi Canotto con un gol spettacolare: tiro a giro sul palo opposto per una rete che rende merito al buon primo tempo dei granata, ma negli ultimi minuti della prima frazione il Trapani continua a spingere, arrivando a sfiorare il 2-1 con Grandolfo.

La squadra di casa ha voglia di vincere e anche nella ripresa affonda. Kirwan va vicino al gol in avvio e poi al 70' ci prova ancora Canotto, ma il portiere del Cosenza dice di no.

Anche Galeotti si fa valere, perché blocca una splendica rovesciata di Ricciardi, quindi l'ultima occasione è ancora calabrese con Florenzi, ma anche questa volta Galeotti fa suo il pallone.

Finisce 1-1 con il Trapani che, in attesa che si completi il turno di campionato, rientra almeno per 24 ore in zona play-off. In attesa delle successive evoluzioni tra mercato e decisioni del tribunale federale in programma nel mese di gennaio.



