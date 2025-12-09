Sezioni
09/12/2025 20:42:00

Trapani, subito squalificato il nuovo direttore tecnico Volume 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/trapani-subito-squalificato-il-nuovo-direttore-tecnico-volume-450.jpg

È bastata una settimana appena per far capire a tutti chi è Luigi Volume, il nuovo direttore tecnico del Trapani nominato il 20 novembre. Appena il tempo di prendere posto in panchina… ed è già arrivato il primo provvedimento del Giudice Sportivo.

Nel comunicato ufficiale della Lega Pro, Volume viene inibito a svolgere attività federale fino al 30 dicembre 2025 e sanzionato con 500 euro di ammenda. La motivazione? Secondo l’arbitro, al 46° del primo tempo, durante la revisione al VAR di un episodio in area avversaria, avrebbe tenuto una “condotta irriguardosa”, alzandosi dalla panchina e rivolgendo “una frase irriguardosa” nei confronti della terna.

Una sanzione non da poco, insomma. E che arriva mentre la società è ancora immersa nell’ennesima settimana turbolenta, con dichiarazioni, controdichiarazioni e tensioni ormai quotidiane tra campo e istituzioni.

Volume, però, respinge la ricostruzione e offre la sua versione dei fatti. Sui social, spiega:

«Io non ho detto una parola. Chiedevo un rigore nettissimo per il Trapani, la squadra che ho l’onore di rappresentare. Chiedevo semplicemente di avere il coraggio di assegnarlo a Salerno.
Ho il computer in panchina e avevo già rivisto l’azione: è lo stesso identico rigore che la settimana prima ci hanno fischiato contro il Monopoli».

Il dirigente sostiene dunque di non avere offeso nessuno, ma soltanto di aver chiesto un chiarimento su un episodio giudicato decisivo. Il Giudice Sportivo, però, ha valutato diversamente la sua condotta.

Per il Trapani, che vive giorni di tensione dentro e fuori dal campo, questa è un’altra pagina movimentata. E il nuovo direttore tecnico, arrivato da poco, si ritrova così già al centro della scena. Con una missione complicata: guidare la squadra, provando nel frattempo a evitare altri cartellini… dalla scrivania.



