Calcio: vittoria convincente per il Marsala 1912 - decisivo il nuovo acquisto Lo Bosco

09/12/2025 07:00:00

Il Marsala 1912 torna a sorridere davanti al pubblico di Capo Boeo e lo fa con una prestazione solida e autoritaria, battendo 3–0 il CUS Palermo nella 13ª giornata del campionato di Eccellenza. Una prova di maturità per gli uomini di Chinnici, impreziosita dall’impatto immediato del nuovo acquisto Loreto Lo Bosco, arrivato in settimana dal Bagheria 90011. Proprio Lo Bosco, che solo sette giorni prima da avversario, aveva castigato il Marsala con una splendida doppietta, ha messo la sua firma sulla gara fornendo l’assist per il tris azzurro, confermando quanto la società creda nel suo peso tecnico ed esperienza per il prosieguo della stagione. Partenza aggressiva del Marsala, che sin dai primi minuti impone ritmo e intensità soprattutto sulle corsie esterne, costringendo il CUS Palermo nella propria metà campo. La pressione produce risultati al 10’, quando Miliziano trova un magnifico tiro al volo che sblocca il match.

Il CUS prova a reagire al 31’, ma trova sulla sua strada uno straordinario Scuffia, autore di una parata decisiva che neutralizza una potenziale palla del pari. Sul capovolgimento di fronte, Manno viene steso in area e l’arbitro assegna il rigore che lo stesso numero 9 trasforma per il 2–0. La ripresa si sviluppa su ritmi più bassi, con il Marsala in controllo e gli ospiti incapaci di trovare varchi utili. Ma nel recupero arriva il sigillo che chiude definitivamente la gara, Lo Bosco, entrato nella ripresa, serve un pallone perfetto a Costa, che di prima intenzione batte Mortillaro per il 3–0 finale. Tra le note più positive della giornata spicca senza dubbio la prestazione di Loreto Lo Bosco. L’attaccante palermitano, arrivato da pochi giorni, ha mostrato subito qualità, personalità e una spiccata intesa con i nuovi compagni. La sua capacità di incidere immediatamente rappresenta un segnale incoraggiante per tutto l’ambiente. Il Marsala 1912 incassa così tre punti preziosi e guarda con nuovo entusiasmo alla seconda parte del campionato, forte di un organico rinforzato e di un innesto che promette di diventare un punto di riferimento per l’attacco azzurro. Foto ed intervista dal profilo facebook SSD Marsala 1912.



