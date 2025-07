Terzo colpo della Shark, preso l'italo-americano Arcidiacono

08/07/2025 10:53:00

Terzo arrivo alla Trapani Shark. La guardia italo-americana Ryan Arcidiacono è un nuovo giocatore dei granata e avrà il compito di sostituire Justin Robinson, ormai prossimo a passare al Parigi dove giocherà l’Eurolega.

Arcidiacono ha alle spalle 7 stagioni in Nba dove ha giocato con i Chicago Bulls, New York Knicks e Portland Trail Blazers, alternando esperienze nella G-League, la seconda lega americana, come nelle ultime stagioni nelle quali ha giocato nei Windy City Bulls, con 8,3 punti di media a partita.

Arcidiacono, inoltre, ha anche indossato la maglia dell’Italia, quella Sperimentale, con 17 partite e 100 punti messi a segno. Provò anche ad ottenere il passaporto italiano, ma le procedure andarono a rilento. Negli anni scorsi, poi, è stato anche vicino alla Juvecaserta, firmando per i bianconeri campani prima che, però, la società venisse esclusa dalla serie A di basket.

L’arrivo di Arcidiacono, così, si aggiunge a quello del play Jordan Ford, arrivato da Trento, e Timmy Allen, guardia-ala protagonista in Belgio con l’Oostende con cui ha anche vinto il titolo nazionale.