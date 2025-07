Buongiorno24 dell'8 Luglio 2025

08/07/2025 09:14:00

Marsala, oggi i funerali di Alice Cangemi: "Restiamo abbracciati per lei"

La funzione alle 10:30 nella Chiesa Madre. I familiari chiedono un gesto d’affetto: restare abbracciati durante la cerimonia.

Governance Poll 2025, Schifani scala la classifica: è sesto in Italia

Il presidente della Regione Sicilia sale al 56,5% di gradimento. È il governatore con il maggior incremento rispetto al giorno dell’elezione.

Corruzione, concluse le indagini sull'assessora Amata e Marcella Cannariato

Per la Procura di Palermo ci sarebbe un patto illecito tra l’assessora regionale al Turismo e la moglie di Tommaso Dragotto. Al centro, fondi e consulenze.

Otto per mille spesi male, nuova tegola per l’ex vescovo Miccichè

La Corte dei conti cita in giudizio l’ex prelato di Trapani e la Diocesi per un presunto danno erariale di 403 mila euro. Fondi destinati alla carità utilizzati in modo irregolare.

Tranchida non è più l’ultimo sindaco d’Italia per gradimento

Risale nella classifica Governance Poll il sindaco di Trapani: magra consolazione dopo il record negativo dello scorso anno.

Trapani, droga, sesso e corruzione in carcere: le condanne del processo "Alcatraz"

Svelato il sistema con cui gli agenti introducevano droga, cellulari e favori dietro compensi economici e sessuali.

Marsala, parcheggi affidati ai privati per fermare gli abusivi

Il Parco archeologico Lilibeo pubblica la gara d'appalto per gestire le aree demaniali di viale Isonzo: parcheggio a pagamento e lotta ai parcheggiatori abusivi.

Acqua inquinata nel centro storico di Trapani, divieto di utilizzo in due vie

Escherichia coli e coliformi nell’acqua distribuita nelle vie Custonaci e Patrico. Ordinanza urgente del Comune dopo le analisi dell’Asp.

Trapani, consegnati i lavori per il nuovo Parco urbano sul lungomare

Parte ufficialmente il progetto PINQuA: dal Campus del Mediterraneo all'ex CCR, nascerà un nuovo spazio verde per la città.

