Capo Boeo, Grillo replica a Europa Verde: "La sinistra vuole bloccare i lavori. Noi restituiamo il mare ai marsalesi"

08/07/2025 09:17:00

Con un post su Facebook e un video girato direttamente sul cantiere, il sindaco di Marsala Massimo Grillo replica alla nota di Europa Verde che ieri, con un comunicato pubblicato da Tp24, ha denunciato quella che definisce "uno scempio sotto gli occhi dei marsalesi" riferendosi ai lavori in corso per la realizzazione della piattaforma sul lungomare di Capo Boeo.

"La sinistra marsalese vorrebbe bloccare i lavori per la realizzazione della bellissima piattaforma sul mare che a breve vedrà la luce a Capo Boeo. Vorrebbero privare marsalesi e turisti di un’opera comoda e funzionale – scrive Grillo – io invece vi dico che questa è solo la prima di una serie di realizzazioni su cui lavoreremo per permettere alla nostra città di tornare a vivere il suo mare".

Nel breve video postato sui social, il sindaco mostra il cantiere, con i lavori in corso sullo sfondo: "Guardate che meraviglia", afferma indicando la piattaforma in costruzione, "Eppure certa sinistra vorrebbe bloccare i lavori".

Europa Verde, nella sua nota, ha sollevato dubbi sull’impatto ambientale e paesaggistico dell’opera, chiedendo chiarimenti sul ruolo della Sovrintendenza e sulla mancanza di trasparenza nel progetto. Ma Grillo tira dritto e ribadisce che l’amministrazione continuerà con determinazione sulla strada intrapresa.

"Noi andremo avanti realizzando questa piattaforma per farla fruire a bambini, famiglie e turisti", afferma. E aggiunge: "Non possiamo permettere a questa stessa sinistra di pedonalizzare tutta l'area che va da Viale Isonzo fino ai Canottieri. Fin quando ci sarà la mia amministrazione, tutto questo non avverrà mai".

Il dibattito sulla riqualificazione dell’area di Capo Boeo si acceso. Da una parte chi, come Europa Verde, chiede un intervento più rispettoso dell’identità storica e paesaggistica del luogo (ricordiamo che è un'area archeologica con le tombe ben visibili) dall’altra, l’amministrazione che punta a infrastrutture che – secondo Grillo – renderanno Marsala più vivibile e attrattiva.