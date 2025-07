Emergenza Idrica nel Trapanese: ecco come è andata la riunione con i vertici regionali 

09/07/2025 15:00:00

Si è tenuta lunedì pomeriggio un’importante riunione presso la cabina di regia regionale, presieduta dal Direttore della Protezione Civile Regionale, ing. Salvatore Cocina, per affrontare le crescenti criticità legate all’emergenza idrica che stanno colpendo diversi comuni della provincia di Trapani.

Alla riunione hanno preso parte l’assessore regionale all’Energia, Roberto Colianni, il Prefetto di Trapani Daniela Lupo, numerosi sindaci del comprensorio del Belice, i consorzi di bonifica, l’Autorità di Bacino e i rappresentanti dell’ATI Trapani.

Durante l’incontro, il presidente dell’ATI Trapani, Francesco Gruppuso, ha ribadito la necessità che Sicilacque rispetti puntualmente i quantitativi idrici stabiliti dall’Ente di Governo d’Ambito. Tali forniture, se garantite, permetterebbero una distribuzione più equa e continuativa dell’acqua potabile all’utenza, mitigando così i disagi che in queste settimane stanno colpendo cittadini e territori.

Alla luce dei recenti guasti tecnici che hanno ulteriormente aggravato la situazione, è stato richiesto a Sicilacque di potenziare le comunicazioni dirette con i sindaci, per permettere una tempestiva e trasparente informazione alla cittadinanza riguardo eventuali disservizi.

Particolare attenzione è stata posta sulla gestione dell’invaso Garcia, con l’invito – espresso da Gruppuso – a preservare in via prioritaria le risorse idriche per l’uso umano, destinando solo in via secondaria le acque all’uso agricolo e zootecnico, in un’ottica di prudenza e tutela della salute pubblica.

Il presidente dell’ATI Trapani ha inoltre lanciato un appello all’Assemblea Regionale Siciliana e ai deputati del territorio, affinché nella prossima finanziaria vengano previsti fondi straordinari per sostenere la Protezione Civile e per finanziare i progetti già approvati in linea tecnica dalla cabina di regia. Tra questi, attendono ancora i decreti attuativi i progetti relativi ai nuovi pozzi nei comuni di Campobello di Mazara, Vita e Castelvetrano, oltre al sistema di denitrificazione previsto per Petrosino.

Da parte sua, Sicilacque ha garantito il rispetto della ripartizione idrica concordata con ATI, anche grazie all'immissione in rete di nuovi pozzi nell’area di Inici e Castelvetrano, e all’entrata in funzione del dissalatore di Trapani prevista tra fine agosto e inizio settembre.

In conclusione, è stato rivolto un appello congiunto a tutti i cittadini della provincia di Trapani, compresi i turisti, affinché adottino comportamenti responsabili e consapevoli nell’utilizzo dell’acqua. "L’acqua è un bene prezioso e non è infinita", ha ricordato Gruppuso. “Evitare gli sprechi, ridurre i consumi superflui – come le docce troppo lunghe o l’irrigazione non necessaria di orti urbani – può fare la differenza. Solo con la corresponsabilità di tutti riusciremo ad affrontare serenamente anche questa estate 2025".