Gandolfo torna con Grande Sicilia: “Marsala abbandonata, servono idee forti"

Barbagallo: “Il Pd guidi l’alternativa. Sicilia ferita da sanità, corruzione e abbandono”

Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia, il congresso regionale è terminato, ha ribadito che ci sono le porte aperte pure per i dissidenti ma ad oggi il partito è spaccato. Ricomporre come e da dove...