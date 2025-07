10 Luglio: peggiorano gli studenti, Zelens’kyj in Italia, Russia attacca con 750 missili

10/07/2025 07:15:00

E' il 10 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.



In prima pagina

• I risultati dei test Invalsi mostrano un peggioramento rispetto all’anno scorso (e una situazione in generale peggiore al centro-sud e nelle isole). Per esempio, solo uno studente su due capisce quello che legge. Ma la dispersione scolastica è calata (al 9,8 per cento)

• Trump ha annunciato dazi personalizzati per Algeria, Libia, Iraq, Brunei, Moldavia, Filippine e Brasile. Ed è stato diffuso un audio in cui lo si sente vantarsi di aver minacciato Putin con l’ipotesi di bombardare Mosca

• Il governo statunitense sanzionerà la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi, l’italiana Francesca Albanese

• Zelens’kyj ieri è arrivato in Italia, ha incontrato il Papa a Castel Gandolfo e Mattarella al Quirinale. Oggi a Roma parteciperà alla Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina con un centinaio di delegazioni governative

• Ieri la Russia ha attaccato l’Ucraina con circa 750 tra missili e droni

• Trump ha detto che «abbiamo una chance molto buona per un accordo su Gaza questa settimana o la prossima»

• Linda Yaccarino ha lasciato la guida di X dopo due anni in carica, e proprio quando il chatbot di X, Grok, ha iniziato a inneggiare a Hitler e all’Olocausto

• Sull’Appennino modenese un padre si è buttato giù da un ponte dopo aver saputo che il figlio era stato trovato morto ai piedi di una cascata

• A Porto Cervo la moglie tedesca dell’ad di Lufthansa ha investito e ucciso con un suv Bmw una giovane del posto che stava andando al lavoro

• A Castelfranco Veneto una ragazza di 14 anni non si trova da due giorni

• Charles Kaufmann domani verrà estradato in Italia, e intanto è finito in psichiatria dopo aver distrutto la sua cella nel carcere greco in cui è rinchiuso

• Il ministro dell’Economia Giorgetti sta valutando l’istituzione di un’agenzia dedicata alla riscossione delle tasse locali (e ha suggerito alla Cei di dotare le chiese di pos per le offerte)

• In Giappone Salvini ha visitato il secondo ponte sospeso più lungo del mondo e ha detto che quello sullo stretto di Messina sarà migliore

• Il ministero della Cultura ha finanziato con circa 20 mila euro la stampa di un libro del ministro Giuli

• L’attivista per i migranti Carola Rackete si è dimessa dal ruolo di europarlamentare

• Oggi al Parlamento europeo si voterà una mozione di sfiducia nei confronti della presidente von der Leyen

• Undici delle quattordici persone imputate per il cosiddetto «caso Bibbiano» sono state assolte in primo grado

• La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha respinto la richiesta di ricorso alla giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello

• In Libia è stato emesso un ordine di comparizione del generale-trafficante Almasri, che era stato rimpatriato con un volo di Stato italiano all’insaputa della Corte penale internazionale



• Presentando i palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha aperto a un suo futuro impegno in politica, e ha detto che i reality condotti da Blasi e Leotta erano proprio brutti

• Un gruppo di esperti riuniti a Ginevra ha rilevato che la quantità di energia necessaria a far funzionare l’intelligenza artificiale duplica ogni cento giorni

• Meta è entrata nel capitale di EssilorLuxottica con una quota inferiore al 3 per cento costata 3,5 miliardi di dollari

• Nvidia ha raggiunto il valore di mercato di 4 mila miliardi di dollari (cioè il doppio del Pil italiano)

• In Spagna Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere per evasione fiscale con pena sospesa

• A Wimbledon Sinner ha battuto Shelton (e perciò in semifinale sfiderà Djokovic) e Fognini ha annunciato il suo ritiro definitivo dal tennis

• Nella semifinale del Mondiale per club a New York il Paris Saint-Germain ha battuto il Real Madrid 4 a 0, sfiderà in finale il Chelsea

• Sono iniziate le riprese de Il diavolo veste Prada 2 con gli attori del primo film quasi al completo, Meryl Streep compresa

• Sembra che Barron Trump si sia fidanzato, con una ragazza «davvero carina»

• Sono morti l’artista inglese Brian Clarke (71 anni), il batterista statunitense Tim Cronin (63), lo storico della scienza Gianni Micheli (89), la psicanalista sopravvisuta ad Auschwitz Anna Ornstein (98), il prete cremonese Pietro Samarini (68)



Titoli

Corriere della Sera: Putin, il raid più pesante

la Repubblica: Almasri / ora Nordio / è nei guai

La Stampa: Usa-Europa, pressing su Putin

Il Sole 24 Ore: Stretta sui bonus casa, rischio evasione / a quota 10 miliardi per i piccoli lavori

Avvenire: «Pronti ai colloqui»

Il Messaggero: Fisco, la spinta sui comuni

Il Giornale: Pier Silvio a tutto campo

Leggo: Il caldo uccide, Milano prima in Europa

Qn: Papa Leone incontra Zelensky / «Negoziati di pace in Vaticano»

Il Fatto: “Nordio chiede quali / atti hai dato ai giudici”

Libero: Vogliono fregare Nordio

La Verità: Allarme morti di caldo: tutto falso

Il Mattino: Il Sud modello per l’Africa

il Quotidiano del Sud: Berlusconi junior in campo

il manifesto: Conto aperto

Domani: Caso Almasri, ora Nordio rischia / La discesina in campo di Pier Silvio