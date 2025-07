Marsala. Festival “Tempo di Poesia”: dal 25 al 27 luglio protagonisti versi al femminile

10/07/2025 10:58:00

Tre giorni dedicati alla poesia scritta, detta e agita dalle donne: è questo il cuore della prima edizione del festival “Tempo di Poesia”, in programma dal 25 al 27 luglio nel complesso monumentale San Pietro di Marsala.

A organizzarlo è l’associazione EtiCologica, già attiva in ambito culturale con iniziative che coniugano scrittura, sostenibilità e attenzione sociale.

Il titolo scelto – Con un filo di voce – suggerisce una riflessione sul potere della parola poetica anche quando si esprime con delicatezza, in punta di voce. Il programma intreccia poesia, materia e partecipazione.

Si comincia venerdì 25 con il laboratorio “La materia della poesia”, dove adulti e bambini produrranno carta riciclata artigianale che diventerà il supporto fisico per i versi scritti durante il festival. La stessa giornata prevede letture per l’infanzia e attività creative dedicate alla scrittura a mano, in un’ottica di ritorno alla manualità come gesto culturale e affettivo. Sabato 26 luglio si entrerà nel vivo con le “Voci in dialogo”: protagonista sarà la performer Eugenia Giancaspro, alias Antigone, con una performance di poetry slam anche in LIS, seguita da un dialogo sulla poesia contemporanea con le poete Bia Cusumano, Stefania La Via e Margherita Ingoglia. Milena Cudia, responsabile della biblioteca comunale, presenterà invece vita e opere della marsalese Rosaria Giaconia, poeta dell’Ottocento poco conosciuta ma di grande interesse storico e letterario. Chiuderà la giornata un reading a cura delle organizzatrici, con voce narrante di Giada Costa.

Domenica 27 sarà il momento di “Scrivere con il cuore”, un laboratorio poetico per adulti e bambini curato da #corpipoetici, gruppo di lettura e scrittura nato a Palermo. I testi prodotti saranno trascritti su carta riciclata, a suggello di un processo creativo che parte dalla materia per arrivare all’anima. Il festival, a ingresso gratuito, si distingue per una forte coerenza ecologica e simbolica: unire poesia e manualità, corpo e parola, restituendo spazio alla voce femminile spesso messa in ombra nel panorama letterario.

A sostenere l’iniziativa, oltre al Comune di Marsala, anche Comieco, Zicaffè e Assud. Per informazioni: associazioneticologica@hotmail.com – 328 672 5981 / 347 564 7967.