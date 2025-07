Buongiorno24 dell'11 Luglio 2025

11/07/2025 09:23:00

Ecco di cosa parliamo oggi a Buongiorno24, venerdì 11 luglio 2025, ultima puntata della stagione prima della pausa estiva, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:

Tranchida replica ad Antonini: "Paghi le bollette e onori la città"

Il sindaco di Trapani risponde duramente al patron del Trapani Shark sul caso PalaShark e precisa: nessun obbligo per il Comune sull’aria condizionata. E sulla Cittadella dello Sport ribadisce: "Nessuno è stato ingannato, regole uguali per tutti".

Marsala, rapina sul lungomare Boeo: condannato uno degli aggressori

Tre anni e quattro mesi di carcere per Mahdi Hamrouni, 26enne tunisino, ritenuto responsabile della violenta rapina ai danni di una ragazza marsalese. Assolto l’altro imputato.

Trapani, eccezionale intervento chirurgico: asportata tiroide di 600 grammi

La paziente, 49 anni, operata al Sant'Antonio Abate, aveva una tiroide venti volte più grande del normale. Intervento perfettamente riuscito.

Regione, giunta Schifani vara la maxi-manovra da 345 milioni di euro

Il presidente siciliano: "Risposte concrete ai cittadini e risorse per affrontare le emergenze".

Omicidio choc a Milazzo: 84enne trovato morto dentro un sacco di plastica

Salvatore Italiano ucciso da tre colpi di pistola, corpo ritrovato vicino alla spiaggia. Indagini in corso per capire le cause del delitto.

Marsala, 51 anni fa l’eroismo di Giuseppe Pugliese

L’11 luglio del 1974, il 17enne perse la vita salvando due bambine dal mare. Il commovente ricordo della nipote: "Il suo sacrificio non sarà mai dimenticato".

Castelvetrano, incredibile incidente: un cane "piove" su un’auto

Un pitbull cade da un furgone e sfonda il radiatore di una Opel Corsa guidata da una donna di 69 anni. L’autista del mezzo si allontana senza prestare soccorso.

E infine, Vittorio Alfieri commenta con noi i fatti del giorno e ci saluta prima della pausa estiva.

Seguite e commentate con noi tutte le notizie su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Buongiorno24, ogni giorno per sapere e capire cosa succede.