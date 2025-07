Trapani, blitz anti-rumore e decoro: sequestri a locali e ambulanti nel centro storico

13/07/2025 17:29:00

Settimana di controlli serrati nel cuore di Trapani per tutelare il decoro urbano e contrastare i rumori molesti. La polizia municipale ha sanzionato un pubblico esercizio che diffondeva musica ad alto volume con le casse rivolte verso l’esterno, in violazione della perizia fonometrica e dell’ordinanza sindacale n. 39 del 15 maggio 2025. Quest’ultima impone limiti stringenti alle emissioni sonore dei locali per proteggere la quiete pubblica, applicando l’articolo 10 della Legge 447/1995 che consente ai Comuni di intervenire contro l’inquinamento acustico.

Gli agenti hanno sequestrato due casse acustiche e un limitatore, inibendo la diffusione sonora per tre giorni. Il provvedimento rientra in un piano più ampio per ridurre i disagi ai residenti e tutelare l’immagine del centro storico anche in vista della stagione turistica.

Controlli anche sugli ambulanti in ZTL: sei verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e quattro sequestri di merce per violazioni al Codice del Consumo. Inoltre, sono stati individuati manufatti non autorizzati dalla Sovrintendenza su edifici storici. Anche in questo caso sono scattati quattro sequestri e ordini di rimozione immediata.

L’amministrazione sottolinea che queste operazioni mirano a “garantire vivibilità e rispetto delle regole per cittadini e visitatori, salvaguardando il patrimonio storico e culturale”.