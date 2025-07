Donna ferita salvata da elicottero dell’Aeronautica Militare partito da Trapani

13/07/2025 14:41:00

Intervento notturno dell’Aeronautica Militare nelle montagne siciliane. Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani è decollato nella notte tra venerdì e sabato per soccorrere una donna rimasta ferita nella zona di Piano Battaglia, nel cuore del Parco delle Madonie, in provincia di Palermo.

La missione di soccorso, avviata su richiesta del Soccorso Alpino e coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), è scattata poco dopo le 23. L’elicottero militare è prima atterrato all’aeroporto di Palermo Boccadifalco, dove ha imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino, per poi raggiungere quota 1900 metri nella zona impervia in cui si trovava la paziente, una donna di circa cinquant’anni, impossibilitata a muoversi a causa di un trauma.

Sul luogo dell’intervento sono sbarcati due tecnici del Soccorso Alpino e un aerosoccorritore dell’equipaggio militare, che hanno stabilizzato la donna e l’hanno trasferita a bordo dell’elicottero. Una volta completate le operazioni di recupero, il velivolo è rientrato a Boccadifalco per lo sbarco della paziente e dei soccorritori. La donna è stata affidata alle cure del personale del 118.

Tutte le operazioni si sono concluse in circa tre ore. L’equipaggio è poi rientrato alla base dell’aeroporto “Luigi Bassi” di Trapani, riprendendo la normale prontezza operativa per eventuali nuovi interventi.

L’82° Centro SAR fa parte del 15° Stormo di Cervia, che garantisce il soccorso aereo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, intervenendo in mare, in montagna, e in situazioni di emergenza sanitaria, anche in condizioni meteo difficili. Dal 2018, il reparto è inoltre attivo nelle operazioni antincendio boschivo.

Un’ulteriore conferma del ruolo strategico dell’Aeronautica Militare nelle attività di pubblica utilità e soccorso in Sicilia e in tutta Italia.