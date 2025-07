Addio a Gaspare Cucinella, primario al “Cervello” di Palermo e maestro di generazioni

14/07/2025 12:22:00

È morto a 55 anni Gaspare Cucinella, stimato ginecologo e primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Cervello” di Palermo. Da tempo lottava contro un male incurabile che lo ha strappato prematuramente all’affetto della sua famiglia, dei colleghi e dei tanti studenti e pazienti che lo hanno conosciuto.

Docente universitario, era professore associato e insegnava alla Scuola di specializzazione in Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della riproduzione umana dell’Università degli Studi di Palermo. Cucinella era considerato un riferimento nella comunità scientifica non solo siciliana: vanta quasi cento pubblicazioni su riviste internazionali e ha maturato importanti esperienze all’estero, tra cui il centro Ost-Gin dell’Hôtel-Dieu dell’Università di Clermont-Ferrand, in Francia. Nel 2019 aveva inoltre conseguito un master in Chirurgia robotica in Belgio.

A dare per prima la notizia della sua scomparsa è stata Vera Abbate, sindaca di Cinisi, suo paese d’origine. “Gaspare è stato un punto di riferimento nella sanità siciliana. Un male incurabile lo ha strappato all’affetto dei suoi cari, della sua comunità e del mondo medico, al quale ha dedicato tutta la sua vita con passione, competenza e umanità”, ha scritto in un messaggio di cordoglio. “Perdiamo un apprezzato ricercatore e un maestro per tanti studenti e giovani medici”.

Parole di cordoglio anche dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: “È con profondo sgomento che ho appreso della prematura scomparsa del professore Cucinella. La comunità medico-scientifica palermitana perde un punto di riferimento e una guida per tanti giovani. Ai suoi familiari e a tutti gli operatori del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Cervello rivolgo il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale”.

Figlio del dottor Nicola Cucinella, medico molto conosciuto a Cinisi, Gaspare ha lasciato un’impronta profonda nella sanità pubblica e nella formazione universitaria, contribuendo in maniera concreta al progresso della ginecologia in Sicilia.