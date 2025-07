“Cacciato dal volo Ryanair, scortato dalla polizia”: disavventura per Vincenzo Scontrino

16/07/2025 10:14:00

Una brutta avventura in volo per Vincenzo Scontrino, avvocato trapanese ed ex presidente dello IACP di Trapani. A raccontarla è lui stesso sui social, con un post dai toni durissimi nei confronti della compagnia aerea Ryanair, accusata di trattamenti scorretti e provocazioni da parte del personale di bordo.

I fatti risalgono al 15 luglio, sul volo FR3166 da Barcellona a Palermo. Secondo quanto riferisce Scontrino, dopo aver acquistato il servizio di imbarco prioritario e un posto accanto all’uscita di sicurezza — anche per evitare problemi con il bagaglio a mano — al momento dell’imbarco è stato inspiegabilmente fermato da un’addetta Ryanair per un presunto controllo delle dimensioni del trolley.

"Mi passano tutti davanti", scrive Scontrino, "e quando mi fa salire, non controlla nulla. Risultato: arrivo in cabina per ultimo, e non c'è più spazio in cappelliera". A quel punto, l’ex presidente IACP chiede assistenza al personale, che – racconta – avrebbe risposto con atteggiamenti provocatori, invece di aiutarlo a sistemare il bagaglio.

“Ho detto che non è compito mio spostare valigie altrui. Alla fine, metto il mio trolley e, di fronte a tanta maleducazione, mi esce un ‘vaffa’”. Ma quel gesto costa caro: il comandante del volo decide di farlo scendere, e Scontrino viene accompagnato fuori dall’aereo dalla polizia.

“Ridicolo! – scrive – Il comandante aveva paura di me...”. Scontrino spiega che gli agenti, una volta ricostruita la vicenda, gli avrebbero consigliato di sporgere denuncia. Ha quindi dovuto acquistare due voli alternativi, riuscendo infine a tornare in Italia via Roma con un volo Vueling.

Al momento, dalla compagnia aerea non è giunta alcuna replica. In altri casi simili, Ryanair ha sempre specificato che non tollera alcun tipo di comportamento offensivo verso il proprio personale, a bordo o a terra, e si riserva il diritto di rifiutare l’imbarco a qualsiasi passeggero che metta a rischio la sicurezza del volo o il benessere degli altri passeggeri e del personale di bordo.