Marsala, tragedia della strada in contrada Samperi: muore un uomo di 37 anni

22/07/2025 22:08:00

Un grave incidente stradale ha scosso oggi pomeriggio la periferia sud di Marsala. Un uomo di 37 anni, di origine tunisina ma residente regolarmente in Italia, ha perso la vita in contrada Samperi dopo essere finito fuori strada con il suo ciclomotore.

Il dramma si è consumato intorno alle 15. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne era alla guida di uno Scarabeo quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro un palo in legno. Nonostante indossasse regolarmente il casco, l’urto è stato violentissimo: l’uomo avrebbe battuto il volto sull’asfalto, probabilmente morendo sul colpo. Il corpo è stato trovato a circa un metro e mezzo dal punto dell’impatto.

I soccorsi, giunti con un’ambulanza del 118, si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: tra le possibilità al vaglio degli inquirenti c’è quella di un malore improvviso, ma si indaga anche per capire se possa essere coinvolto un altro veicolo, magari fuggito dopo l’impatto.

Per far luce sulla vicenda, la Procura ha disposto l’autopsia e saranno analizzate le immagini degli eventuali impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sulle strade del marsalese, che negli ultimi mesi continuano a registrare un preoccupante numero di vittime.