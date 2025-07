Benenati Ceramiche è Main Sponsor del 2° Rally Valle del Belice: trofeo della legalità

22/07/2025 08:47:00

Anche quest’anno, Benenati Ceramiche conferma il suo sostegno allo sport e al territorio, partecipando in qualità di Main Sponsor alla seconda edizione del Rally Valle del Belice – Trofeo della Legalità, in programma sabato 26 e domenica 27 luglio.



L’evento, tra i più attesi del calendario motoristico siciliano, coinvolgerà i suggestivi comuni di Partanna, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa, portando adrenalina, motori ed entusiasmo nel cuore della Valle del Belice.



Il Rally è inserito nel Campionato Siciliano Rally e prevede un percorso di quasi 250 chilometri complessivi, di cui 65 chilometri di prove speciali, articolati in 11 tratti cronometrati e 29 controlli orari.



La manifestazione è organizzata dall’Automobile Club Trapani, in collaborazione con lo Sporting Club Partanna.



Il fulcro della gara sarà ancora una volta Piazza Umberto I a Partanna, che sabato ospiterà la partenza ufficiale. I riflettori saranno puntati anche su Gibellina, dove andranno in scena le prime due prove speciali, la seconda delle quali si correrà in notturna, regalando agli spettatori uno spettacolo unico tra curve e fari accesi.



Il momento clou si vivrà domenica 27 luglio, con nove prove speciali suddivise in tre tratti da percorrere tre volte ciascuno:

- Cretto di Burri (4,25 km)

- Canalotto (9,01 km)

- Cassaro (4,36 km)



Immancabile lo shakedown, previsto sabato dalle ore 11:00 alle 15:00, sempre a Partanna: una fase fondamentale in cui i piloti metteranno a punto le proprie vetture in assetto da gara.



A sottolineare l’importanza della manifestazione è Raffaele Benenati, CEO & Co-Founder di Benenati Ceramiche: “Noi siamo molto vicini allo sport, pertanto, è un dovere e un piacere essere presenti a questa importante manifestazione per dare anche lustro al nostro territorio. Il Rally Valle del Belice è molto più di una gara: è un’occasione per vivere lo sport in armonia con la bellezza e la comunità della nostra terra. Siamo orgogliosi, anche quest’anno, di farne parte come Main Sponsor, promuovendo passione, competizione e appartenenza”.



La partecipazione di Benenati Ceramiche conferma ancora una volta il suo impegno concreto nel valorizzare il territorio e sostenere eventi che uniscono sport, cultura e identità locale.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)