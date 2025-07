A San Vito Lo Capo la giornalista Rai Marzia Roncacci con un libro sul femminismo

25/07/2025 18:06:00

Questa sera, 25 luglio, alle 21.30, nel giardino di Palazzo La Porta a San Vito Lo Capo, Marzia Roncacci sarà protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna “Libri, autori e bouganville”, con la presentazione del suo libro L’invidia del pene.

L’incontro, curato da Giacomo Pilati, è promosso dal Comune di San Vito Lo Capo e dalla Pro Loco nell’ambito della XXVI edizione della manifestazione.

Giornalista RAI e volto noto del Tg2, Roncacci intreccia in questo volume autobiografia, riflessione storica e impegno civile. Il titolo, provocatorio, riprende la celebre teoria di Sigmund Freud come spunto per raccontare un percorso personale e collettivo: quello di una donna cresciuta tra gli anni Settanta e Ottanta, decisa a conquistare spazio e rispetto in una società dominata ancora da regole e linguaggi maschili.

Il libro è anche un viaggio nel tempo, tra battaglie femministe, conquiste di diritti, ma anche difficoltà e contraddizioni di un cambiamento che ha avuto bisogno di coraggio e determinazione. L’autrice non rinuncia alla forza della memoria e al peso dell’esperienza, mostrando come le trasformazioni sociali abbiano inciso sulle vite individuali.