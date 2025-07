Favignana, due turisti soccorsi via mare a Cala del Preveto e a Cala Bue Marino

27/07/2025 19:24:00

Due delicati interventi di soccorso sono stati effettuati nella giornata di oggi, domenica 27 luglio, a Favignana, nell’ambito dell’“Operazione Mare e Laghi Sicuri 2025”, coordinata dalla Capitaneria di Porto di Trapani con il supporto dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana, del 118 e del Presidio Territoriale di Emergenza a bordo dell’idroambulanza “Santa Lucia”.

Il primo intervento è scattato intorno alle ore 10:00, quando la Sala Operativa della Capitaneria è stata allertata per un turista di 64 anni caduto da un costone roccioso di circa tre metri nei pressi di Cala del Preveto. Le operazioni, complicate da fondali bassi e mare agitato con vento teso da nord-ovest, hanno visto impegnate le unità navali CP770 da Trapani e G.C. B167 da Favignana. Dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario del 118, il ferito, che presentava traumi alla spalla e alla schiena, è stato trasbordato sull’idroambulanza e trasferito al porto dell’isola per ulteriori accertamenti.

Il secondo intervento si è reso necessario poco dopo, in zona Cala Bue Marino, per una giovane turista minorenne che, cadendo tra gli scogli, ha battuto la nuca. Anche in questo caso il recupero via mare si è rivelato complesso a causa delle onde alte circa due metri e del vento forte. I militari a bordo del G.C. B167, con grande perizia marinaresca, sono riusciti a mettere in salvo la ragazza e a trasportarla in sicurezza sull’idroambulanza “Santa Lucia”, che ha fatto rotta verso il porto di Favignana, dove il personale sanitario era già pronto ad accoglierla.

Entrambi gli interventi testimoniano l’efficacia della macchina dei soccorsi attivata nelle Egadi per garantire assistenza tempestiva, anche in condizioni meteo-marine difficili, ai numerosi turisti che affollano l’isola in questo periodo.