Mazara del Vallo e Trapani, esercitazioni di salvataggio in spiaggia

27/07/2025 11:26:00

Simulazioni di soccorso in mare, dimostrazioni di primo intervento e momenti di formazione per sensibilizzare cittadini e bagnanti sulla sicurezza in acqua. È questo il cuore delle iniziative promosse ieri, 25 luglio, in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

A Mazara del Vallo, la Capitaneria di Porto ha organizzato un’importante esercitazione presso lo stabilimento balneare “Oasi Lido” di Tonnarella. Lo scenario simulato prevedeva il salvataggio di un bagnante in difficoltà, con l’intervento coordinato del battello B101 della Guardia Costiera e degli assistenti bagnanti in servizio. Un’operazione rapida ed efficace, utile a testare la prontezza operativa dei soccorritori e la sinergia tra i diversi attori coinvolti.

A seguire, i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Mazara del Vallo – hanno tenuto un incontro formativo rivolto ai presenti. Sono stati illustrati comportamenti corretti per la prevenzione degli incidenti in acqua e sono state mostrate le principali tecniche di primo soccorso, con focus sulla rianimazione cardiopolmonare.

Anche la Capitaneria di Porto di Trapani e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala hanno aderito alla Giornata mondiale. Presso lo stabilimento balneare dell’Aeronautica Militare – Distaccamento Straordinario del 37° Stormo di Birgi – è stata messa in scena una complessa esercitazione che ha coinvolto personale del Servizio Sanitario dello Stormo, bagnini e militari impegnati nell’operazione estiva “Mare e Laghi Sicuri 2025”.

L’attività ha visto l’impiego di due unità navali – la motovedetta CP 330 e il battello GC 260 – e ha permesso di dimostrare l’efficienza del sistema di salvataggio anche in condizioni operative complesse. Durante la giornata, i militari hanno anche informato i bagnanti sul servizio di prevenzione e vigilanza attivo lungo le coste, invitando alla massima prudenza e al rispetto delle regole di balneazione.

La Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento si conferma dunque un’occasione preziosa non solo per addestrare i soccorritori, ma anche per accrescere la consapevolezza collettiva sull’importanza della sicurezza in mare. In un’estate segnata da grande affluenza sulle spiagge, la prevenzione resta lo strumento più efficace per salvare vite.