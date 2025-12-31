Capodanno in musica a Marsala: l’Accademia Beethoven porta Strauss e Morricone

31/12/2025 09:00:00

Un’orchestra sinfonica di 55 elementi, solisti lirici, danza storica in abiti d’epoca e un programma che attraversa Strauss, Rossini, Verdi, Nino Rota ed Ennio Morricone. Sono questi i numeri e i contenuti del Concerto di Capodanno in programma il 3 gennaio al Teatro Impero, promosso dall’Accademia L. van Beethoven.



Un evento che punta a collocare anche Marsala nel circuito dei grandi concerti di inizio anno. «È un grande evento che qualifica ancora di più la città», spiega Giuseppe Lo Cicero dell’Accademia Beethoven nella nostra intervista video. «I grandi concerti si fanno nelle grandi capitali, Palermo, Catania, ma Marsala oggi ospita una possibilità concreta di rilancio culturale e di spettacolo».



Sul palco salirà un’orchestra sinfonica composta da 55 musicisti, diretta dal maestro Gioacchino Zimmardi, con la partecipazione del tenore Piero Lupino Mercuri e del soprano Nati Katai. Accanto alla musica, spazio anche alla danza: «Quest’anno abbiamo anche il corpo di ballo di danza storica che danzerà il valzer di Strauss sul palco del Teatro Impero», sottolinea Lo Cicero. «Una varietà di elementi che rende la serata particolarmente articolata».



Il programma è pensato per un pubblico ampio. «Abbiamo costruito un cartellone delizioso e variegato, per tutti i gusti», aggiunge. «Oltre ai valzer di Strauss ci sarà una sinfonia di Rossini, poi Verdi, Nino Rota e Morricone. L’idea è far divertire il pubblico e allo stesso tempo far apprezzare la grande musica».



I dati sulla prevendita indicano una risposta significativa. «C’è stata una grande partecipazione», evidenzia Lo Cicero. «Quasi l’ottanta per cento dei posti in teatro è stato già venduto». Restano ancora biglietti disponibili in diverse fasce di prezzo: dalle prime file fino alla galleria, con ingressi a partire da 10 euro. «Chi può spendere di più spende di più, chi può spendere di meno spende di meno, ma tutti hanno la possibilità di assistere a questo grande evento».



Una politica dei prezzi resa possibile, come spiega Lo Cicero, dal sostegno dell’amministrazione comunale. «Grazie alla compartecipazione del Comune siamo riusciti a mantenere costi popolari e accessibili». Un confronto che arriva fino ai grandi palcoscenici europei: «A Vienna o Venezia un biglietto per il Concerto di Capodanno può costare anche mille euro. Qui vogliamo dimostrare che uno spettacolo di qualità può essere offerto a tutta la città».



