Erice, via libera al progetto del nuovo cimitero comunale: completato l’iter autorizzativo

28/07/2025 07:16:00

Dopo un lungo percorso iniziato nel 2007, il Comune di Erice ha ottenuto il via libera definitivo per la realizzazione del nuovo cimitero comunale in contrada Specchia, nella frazione di Napola. Con l’adozione del decreto regionale che conclude la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si chiude l’iter autorizzativo e si apre ufficialmente la fase operativa del progetto.

Un’opera pubblica considerata strategica per il territorio, nata dalla necessità di dotare il comune di un’infrastruttura moderna e funzionale, in grado di rispondere alla crescente domanda di servizi cimiteriali. Il progetto prevede un’area ben strutturata, con ampi spazi, un parcheggio adeguato e una particolare attenzione all’inserimento paesaggistico e al rispetto dell’ambiente.

«Siamo di fronte a una delle opere pubbliche più importanti e attese nella storia del nostro territorio», ha dichiarato la sindaca Daniela Toscano. «Se oggi possiamo finalmente parlare del nuovo cimitero come di una certezza, lo dobbiamo alla determinazione con cui la nostra amministrazione ha voluto imprimere una svolta decisiva a un percorso che rischiava di restare incompiuto». La sindaca ha ringraziato i tecnici comunali e i consulenti che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato.

Soddisfatto anche l’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici, Antonio Giuseppe Agliastro: «Questo non è solo un nuovo cimitero, ma un’infrastruttura concepita per garantire servizi dignitosi e adeguati per i prossimi decenni. Un progetto che coniuga funzionalità, rispetto del territorio e qualità architettonica».

Con la conclusione dell’iter, il Comune potrà ora avviare la fase esecutiva e dare finalmente risposta a un’esigenza sentita da tutta la comunità ericina.