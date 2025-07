Festival del Gattopardo: premi, ospiti e sapori nel cuore della Valle del Belìce

29/07/2025 16:48:00

Dal 1° al 3 agosto torna il Festival del Gattopardo, che chiude la ventesima edizione del Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”.

Un appuntamento che intreccia letteratura, teatro, musica e memoria nel cuore della Valle del Belìce.

Quest’anno il premio è stato assegnato ad Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice per il saggio Operazione Gattopardo, edito da Feltrinelli, che ricostruisce come Luchino Visconti trasformò il romanzo di Tomasi di Lampedusa in un’opera dirompente anche a livello politico. Il 2 agosto, durante la cerimonia ufficiale in piazza Matteotti, gli autori riceveranno il riconoscimento alla presenza di ospiti d’eccezione: l’attrice Violante Placido, il regista Tom Shankland e l’attrice Roberta Procida – protagonisti della nuova serie Netflix Il Gattopardo – e il tenore Piero Mazzocchetti. Conducono la serata Nino Graziano Luca e Giusi Cataldo, che presenterà anche il suo nuovo cortometraggio Ha toccato. L’evento si inserisce nel ricco cartellone del Festival che omaggia anche due anniversari importanti: i cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri e i cinquant’anni dalla pubblicazione di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo. Un focus sarà dedicato inoltre al paesaggio siciliano, con un confronto tra esperti sul Giardino del Gattopardo e il valore culturale del territorio.

La serata di apertura, il 1° agosto, vedrà protagonisti i giovani autori del concorso “L’Officina del Racconto”, a cui seguirà un originale “Processo al Gattopardo” con il magistrato Dino Petralia, la scrittrice Bernardina Rago e il giornalista Felice Cavallaro. Chiuderà la serata Mario Incudine con La Strada degli Scrittori tra cunti e canti, omaggio musicale e teatrale a Camilleri.

Il 3 agosto il festival si chiude con “La Cucina del Gattopardo”, una serata enogastronomica che celebra la tradizione dolciaria siciliana con il “Trionfo di Gola” del maestro Nicola Fiasconaro e una mega cassata realizzata da una brigata di pasticcerie al femminile. Sarà inaugurata anche l’Enoteca del Gattopardo, in collaborazione con la Strada del Vino delle Terre Sicane. Il Festival, organizzato dal Comune di Santa Margherita di Belìce con l’Istituzione Tomasi di Lampedusa, è riconosciuto come uno dei “Grandi Eventi” della Regione Siciliana e inserito nella Rete dei Festival Letterari 2025.