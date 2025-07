30 Luglio: fortissimo terremoto, caos dazi, si di Londra alla Palestina

30/07/2025 07:26:00

E' il 30 Luglio 2025, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

° Uno dei terremoti più forti mai registrati al mondo ha colpito l'estremo oriente della Russia nelle prime ore di mercoledì, con una magnitudo di 8,8 che ha provocato uno tsunami nella regione del Pacifico settentrionale.

• Dopo l’intesa in Scozia sui dazi al 15 per cento tra Europa e Usa inziano le divergenze su temi cruciali come le tariffe, i farmaci e la digital-tax

• Il Fondo monetario internazionale ha ampliato le prospettive di crescita dell’economia mondiale, e dell’Italia (+0,5%)

• Un uomo di 27 anni, da Las Vegas, è entrato in un grattacielo di Manhattan armato di un fucile mitragliatore e ha ucciso quattro persone, poi si è suicidato

• Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato che l’Inghilterra riconoscerà lo stato di Palestina a settembre



• La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta sull’aggressione di due ebrei francesi, padre e figlio, in un’autogrill di Lainate

• Un anziano è morto nel Lazio per una puntura di zanzara affetta dal West Nile virus: è la settima vittima in Italia

• Le sorelle Cappa, a suo tempo coinvolte nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, hanno denunciato per diffamazione la direttrice della rivista Giallo

• In Vaticano l’Apsa, l’amministrazione della sede apostolica, ha realizzato 62 milioni di euro di utili nel 2024

• L’operazione per il rilancio dell’ex Ilva è in stallo dopo le dimissioni del sindaco di Taranto

• Nonostante le incertezze sui dazi, le Borse europee hanno vissuto una seduta vivace, in particolare a Milano, che ha segnato un +1,23 per cento

• Prima in Italia, la regione Piemonte renderà gratuiti i mezzi pubblici per gli studenti universitari

• In Finlandia con l’estate è tornato a scattare l’allarme per l’eccesso di escrementi prodotti dalle oche

• A Napoli è stata sperimentata con successo la prima terapia genica per la cura della retina: un paziente di 38 anni ipovedente è tornato a vedere piuttosto bene

• La Russia ha bombardato un carcere ucraino facendo 17 morti

• La Russia sta implementando una piattaforma di comunicazione sul modello WhatsApp, si chiamerà Max e i contenuti saranno controllati

• A Mosca la Corte suprema ha messo fuori legge il satanismo

• In Cina la popolazione è diminuita per il terzo anno consecutivo e le autorità sono preoccupate

• Almeno 30 morti si sono registrati nella regione di Pechino, colpita da disastrose inondazioni

• I granchi blu che devastano gli allevamenti di vongole del mar Adriatico verrà esportato nello Sri Lanka, dove è considerato una leccornia

• Sulle Dolomiti ci sono state diverse frane, che hanno messo a rischio sentieri e vie alpinistiche

• L’attore Raoul Bova vuole denunciare Ryanair e il Napoli Calcio per aver utilizzato spezzoni i messaggi vocali all’amante per delle pubblicità

• Simona Quadarella e Thomas Ceccon hanno conquistato la medaglia d’argento nelle rispettive gare ai Mondiali di Singapore

• Sono scomparsi il musicista Livio Macchia (83 anni), uno dei camaleonti, e il brigatista mai pentito Raffaele Fiore (71)



Titoli

Corriere della Sera: Dazi, Europa e Usa / già divisi sull’intesa: conclusioni diverse

la Repubblica: Palestina, il sì di Londra

La Stampa: Dazi, accordo già in bilico

Il Sole 24 Ore: Borse al top cpn Fmi e dollaro in ripresa / Spread sotto quota 80 come nel 2008

Avvenire: L’intesa paga dazio

Il Messaggero: Dazi, tensioni sull’accordo

Il Giornale: Pro Pal, primi arresti

Qn: Palestina, il sì di Starmer / Antisemitismo, è allarme

ìIl Fatto: “Gaza Riviera” di Bibi / Grattacieli e annessione

Leggo: Londra: “Sì allo stato palestinese”

Libero: Una poltrona per Gaza

La Verità: Covid, la Cassazione rimette / Conte e Speranza nel mirino

Il Mattino: Cura made in Napoli, ritrova la vista

il Quotidiano del Sud: Dazi, l’accordo traballa / La Ue: “Non è vincolante”

il manifesto: Stato di Palestina

Domani: L’intesa sui dazi è già un pasticcio / L’Ue a Trump: “Non è vincolante”