Castelvetrano, grave incidente in moto: 27enne in prognosi riservata

30/07/2025 20:16:00

È ricoverato in gravi condizioni al Trauma Center di Villa Sofia, a Palermo, Davide Franchina, 27 anni, originario di Castelvetrano, rimasto vittima questa mattina di un incidente autonomo in moto.

Il sinistro è avvenuto sulla Strada provinciale 81, nei pressi del kartodromo di Triscina. Il giovane, in sella alla sua moto da enduro e con il casco regolarmente indossato, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia municipale avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un albero.

Quando è stato soccorso dal 118, le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Trasportato inizialmente all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, i medici gli hanno riscontrato la frattura di nove costole, focolai contusivi emorragici alla testa e traumi a diversi organi interni.

Successivamente, è stato disposto il trasferimento d’urgenza a Palermo. La prognosi è riservata.