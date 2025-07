"Contro gli incendi in provincia di Trapani ci vuole una taglia. Raccogliamo i fondi"

30/07/2025 13:53:00

Gentile redazione di Tp24,



Fermo restando che non si può tollerare, che in una terra con un numero di forestali da fare impallidire il Canada si possa assistere ogni anno alla devastazione del nostro territorio; fermo restando che i primi terreni a non essere messi in sicurezza sono quelli pubblici/demaniali, vedi lo stato di “polveriere” in cui versano migliaia di ettari di terreni a partire da Bosco Scorace (e tutto fotograficamente dimostrabile per chi non ci crede); fermo restando l’indignazione e le prese di posizione iniziali della politica, classiche dopo ogni incendio, ma poi mai in grado di trasformarsi in provvedimenti capaci di contrastare questi atti criminali, fermo restando tutto questo, riuniamoci e facciamoci promotori di una raccolta di donazioni, raccogliamo qualche migliaio di euro e diamolo come ricompensa a chi vorrà rompere il muro di omertà che copre questo o questi bastardi che hanno distrutto per l’ennesima volta la nostra terra. Questi vigliacchi per lo più sono anche mitomani, magari qualcuno sa e con una bella somma parlerebbe… mettiamo una taglia su questi bastardi!



Ragionando su quanto scritto pensavo: le varie testate giornalistiche della nostra provincia non si potrebbero unire e lanciare una raccolta fondi su Gofundme? Una taglia sui piromani! Sarebbe un bel segnale per l’intera comunità. Certamente non si dovrebbe alimentare un pensiero di giustizia fai da te, anche se sarebbe la cosa migliore, ma le segnalazioni che potrebbero arrivare alle testate sarebbero da voi filtrate e gestite con la doverosa professionalità ed eventualmente passate a chi di competenza.

Qualora questa “taglia” non dovesse riuscire a rintracciare i colpevoli i fondi raccolti potrebbero essere poi utilizzati in attività di prevenzione (foto trappole, attività di sorveglianza con droni, ecc.) o rimboschimento.



Grazie per l’attenzione,



Giuseppe