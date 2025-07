Firriato festeggia 10 anni di Calici di Stelle a Baglio Sorìa con una Special Edition

31/07/2025 15:23:00

Dieci anni, un brindisi e un tuffo nell'incanto: Firriato celebra Calici di Stelle con uno spettacolo che non si era mai visto. Per la magica notte di San Lorenzo, il 10 agosto a Baglio Sorìa il vino incontra l'arte in una serata da collezione, tra stelle, musica e fuochi d'artificio.

La tenuta trapanese, tra i luoghi simbolo dell'enoturismo siciliano, si prepara ad accogliere la Special Edition del format estivo più amato dai winelovers. Sarà una serata celebrativa, costruita attorno all'anima del progetto Firriato: il territorio, l'ospitalità, la bellezza.

Il programma della serata (dalle 20:00 all'1:00) offre la degustazione di oltre 20 etichette Firriato, un’area dedicata al food, animazione con trampolieri, acrobati, performance circensi, fuochi d'artificio e dj set finale. Le live band itineranti - Chris Obehi, Madrugada, Surraid e 4th tone - accompagnano il percorso tra un calice e una stella cadente.

Al centro della serata c'è la cena a bordo piscina, esperienza esclusiva con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Mentre le portate firmate dallo chef Andrea Macca del ristorante Santagostino accompagnano i sapori dell'isola, sull'acqua va in scena lo show di Wonders of Water, compagnia di nuoto artistico specializzata in spettacoli per eventi. Le atlete, provenienti dalla scuola catanese Syncromed Muriantichi - vincitrice dell'oro al Campionato Italiano Assoluto 2024 - danzano tra coreografie luminose e musica dal vivo. Un'esibizione rara, immersa nella cornice dell'entroterra trapanese.

Calici di Stelle a Baglio Sorìa è il secondo dei due appuntamenti ideati da Firriato per l'estate 2025: si comincia il 2 agosto a Cavanera Etnea, tra i vigneti vulcanici dell'Etna, per poi concludere il 10 agosto a Trapani, nel cuore dell'Agro occidentale.

«Calici di Stelle rappresenta per noi un appuntamento irrinunciabile, che ci permette di raccontare il vino e il territorio e di incontrare i nostri winelovers – afferma Irene Di Gaetano, Owner Firriato – Due serate, due percorsi sensoriali pensati per coinvolgere tutti i sensi e rafforzare il legame tra natura, cultura e accoglienza siciliana. A Baglio Sorìa festeggiamo il Decimo Anniversario con una Special Edition da ricordare: un traguardo davvero importante per un evento diventato ormai iconico negli anni che ha coinvolto migliaia di wine lovers e oltre 50 artisti».

L'evento promosso dal Movimento Turismo del Vino e da Città del Vino conferma la sua formula vincente: il biglietto d'ingresso costa 60 euro a persona (ridotto a 25 euro per i bambini dai 6 ai 15 anni). La cena a bordo piscina, comprensiva di spettacolo di nuoto sincronizzato, menù di 4 portate e vini in abbinamento, ha un costo extra di 70 euro a persona.

Baglio Sorìa si trova in Contrada Soria, a dieci minuti da Trapani. Informazioni e prenotazioni: https://calicidistellefirriato.it/ - bagliosoria@firriatohospitality.it - 366 6260186. I fuochi d'artificio di mezzanotte chiuderanno una serata che punta a restare nella memoria di chi la vivrà.

